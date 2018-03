Die Devisenmärkte müssen derzeit einiges an Meldungen verarbeiten. In Italien fanden am Wochenende Wahlen statt. Der Euro geriet daraufhin gestern unter Druck. Laut Frank Wiedemann von Flatex wiegen allerdings die geplanten Strafzölle von US-Präsident Donald Trump schwerer. Spannung versprechen in dieser Woche aber auch noch andere Ereignisse. Außerdem blickt Wiedemann im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf den kanadischen Dollar und den Bitcoin. Gerade die von Donald Trump geplanten Strafzölle sorgen in Kanada für Unruhe.Folgen Sie flatExperte Frank Wiedemann auch auf guidants.de. Klicken Sie hier.