Welle neuer Preisträger spiegelt zunehmenden Wettbewerb zwischen Flughäfen wider

Airports Council International (ACI) World gibt die Gewinner der prestigeträchtigen Airport Service Quality (ASQ) Awards 2017 bekannt.

Airports Council International (ACI) World announces the airport winners of the prestigious 2017 Airport Service Quality (ASQ) Awards. (Photo: ACI)

In diesem Jahr wurden 16 Flughäfen zum ersten Mal mit einem Preis ausgezeichnet, eine beispiellose Zahl und eine große Herausforderung für die branchenweit in puncto Spitzen-Kundenservice führenden Airports. Diese Phänomen spiegelt den sich verschärfenden Wettbewerb im Luftverkehrsbereich wider, in dem fortwährende Serviceverbesserungen einen wichtigen Performance-Beitrag leisten.

Erstmals mit einem Preis ausgezeichnet wurden in diesem Jahr: Rome Fiumicino (FCO,) Newcastle (NCL), Athens (ATH), Zagreb (ZAG), Bandung (BDO), Indore (IDR), Ahmedabad (AMD), Casablanca (CMN), George (GRJ), Toronto Pearson (YYZ), San Jose (SJC), Cleveland (CLE), Los Cabos (SJD), Belo Horizonte (CNF) und Medina (MED).

Mumbai belegt den ersten Platz unter den Flughäfen im asiatisch-pazifischen Raum und wickelt mehr als 40 Millionen Fluggäste im Jahr ab. In Nordamerika ging der Preis an Toronto Pearson und in Europa an Rome Fiumicino.

ASQ ist das einzige Programm der Welt, das Fluggäste am Reisetag befragt und ihre Ansichten zu 34 wichtigen Leistungsindikatoren erhebt. Im Jahr 2017 wurden über die Hälfte der weltweit 7,7 Milliarden Reisenden an einem ASQ-Airport abgewickelt. 74 der 100 geschäftigsten Flughäfen der Welt sind Teil des ASQ-Netzwerks, das 600.000 einzelne Befragungen pro Jahr in 42 Sprachen in 84 Ländern durchführt. Das Programm betreute im Jahr 2017 insgesamt 343 Flughäfen.

"Objektives Messen und Benchmarking sind in jedem Gewerbe für eine Steigerung der Leistung unentbehrlich, insbesondere in einem so umkämpften und dynamischem Bereich wie Flughäfen", so Angela Gittens, Director General, ACI World. "Diese preisgekrönten Airports haben sich dem Ziel verschrieben, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. ACI World würdigt mit Stolz die Leistungen aller Flughäfen, die im weltweiten ASQ-Netz vertreten sind. Ich freue mich auf die feierliche Preisverleihung mit ihnen, die im September stattfindet."

Die ASQ Awards Ceremony erfolgt im Rahmen des erstmals abgehaltenen ACI Customer Excellence Global Summit, der in Halifax, Nova Scotia, Kanada vom 10.-13. September 2018 stattfindet und von Halifax International Airport Authority organisiert wird.

Schauen Sie sich die ASQ Award Winners 2017 an.

1. Airports Council International (ACI). Vorläufige Zahlen (Stand: Januar 2018) zeigen, dass ACI 641 Mitglieder, die 1.953 Airports in 176 Ländern betreiben, betreut.

2. Erfahren Sie mehr über das weltweite ACI ASQ Programm.

