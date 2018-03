Der US-Dollar Index, der die Stärke des USD gegenüber seinen 6 wichtigsten Rivalen darstellt, zieht sich gegenüber seinen wichtigsten Konkurrenten zurück und so wird das Tagestief im Bereich der 89,50 gebildet. US Dollar leidet unter zunehmende Risikobereitschaft Die bessere Risikostimmung belastet den Dollarindex und so fällt dieser zum Mehrtagestief ...

