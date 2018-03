Zecken sind die Hauptüberträger der tückischen Hirnerkrankung FSME. Die Krankheit tritt nun auch vermehrt im Norden der Republik auf, berichten Experten.

Die Gefahr einer Infektion mit der tückischen Krankheit FSME breitet sich in Deutschland nach Norden aus. Zwar traten die weitaus meisten Erkrankungsfälle (85 Prozent) im Jahr 2017 in Süddeutschland auf, wie Zeckenexperten am Dienstag in Stuttgart sagten. Doch zuletzt haben sich auch vermehrt Menschen an der niedersächsisch-niederländischen Grenze, in privaten Gärten in Berlin oder auch in Stadtparks in Mecklenburg-Vorpommern angesteckt.

"Wir haben eine Dynamik, die wir nicht verstehen", räumte Gerhard Dobler ein, Leiter des Deutschen Konsiliarlabors für Frühsommer-Meningoenzephalitis (FSME). In der Regel wird FSME durch Zeckenstiche auf den Menschen übertragen. Von 100 Menschen, die von einer infizierten Zecke gebissen werden, erkranken etwa 30.

Das Robert-Koch-Institut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...