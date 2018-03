David Hasselhoff ist nach Bonn gekommen, um ein neues Angebot der Telekom zu besingen. Ist das noch cool oder schon peinlich?

Da steht tatsächlich David Hasselhoff auf der Bühne. An der Grenze zwischen Bonn-Beuel und Bonn-Oberkassel. Hinten in dem Raum, am Starbucks am Eingang der Zentrale des Deutschlandgeschäfts der Deutschen Telekom vorbei, wo sonst auch Tagungen und Mitarbeiterfeiern stattfinden.

Da steht David Hasselhoff und singt "I've been looking for freedom", seinen Erfolgssong aus dem Jahr 1989, den er schon beim Fall der Berliner Mauer gesungen hat und nun hier - zur Einführung eines neuen Tarifs der Telekom.

Der Telekommunikationsanbieter bietet ab heute an, unbegrenzt so viel surfen zu können, wie man will, ohne dass die Geschwindigkeitsdrossel anspringt. Freiheit eben. Freiheit = Freedom = David Hasselhoff. Diese simple Gleichung muss irgendein PR-Berater oder Marketinggenie in seinem Kopf gezogen haben. Und statt diesen Gedanken gleich wieder zu verwerfen, hat er bei Vorstellung sicher leicht gelächelt und fand sich ziemlich gut.

Aber ist es auch gut? Die Mitarbeiter der Telekom finden es offenbar sogar sehr gut. Viele sind gekommen, zu viele. Vor den Türen hat sich vor der Veranstaltung eine Traube Menschen gebildet, die nicht mehr in den Saal durften. 950 Personen. Mehr geht nicht.

Die, die reingekommen sind, feiern. Und weil ...

