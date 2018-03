=== 01:00 US/Fed, Rede von Fed-Gouverneurin Brainard (2018 stimmberechtigt im FOMC) bei der Money Marketeers der New York University 02:30 US/Fed, Rede von Dallas-Fed-Präsident Kaplan (2018 nicht stimmberechtigt im FOMC) bei der "CERA Week", Houston *** 07:00 DE/Deutsche Post AG, Jahresergebnis (10:00 BI-PK), Bonn *** 07:35 DE/PBB Deutsche Pfandbriefbank AG, Jahresergebnis (10:00 PK), München *** 08:00 DE/Schaeffler AG, ausführliches Jahresergebnis (10:00 BI-PK in München), Herzogenaurach *** 08:00 LU/RTL Group SA, Jahresergebnis (10:30 Telefonkonferenz), Luxemburg *** 09:00 DE/Bundesbank, Symposium "Bankenaufsicht im Dialog", u.a. 09:45 Rede von Knot (Präsident der De Nederlandsche Bank), Teilnahme von Loeper (Leiter des Bundesbank- Zentralbereichs Banken und Finanzaufsicht) und von Röseler (Bafin-Exekutivdirektor), Frankfurt 09:30 DE/Kabinett, Sitzung, Berlin *** 10:00 DE/Verband der chemischen Industrie (VCI), Konjunkturbericht 4Q 10:00 DE/Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands (VÖB), PK zur Zinsprognose, Frankfurt *** 10:00 DE/Jungheinrich AG, BI-PK per Video-Livestream (10:30 Telefonkonferenz) 10:00 DE/Wintershall Holding GmbH, Jahres-PG, Kassel *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines Dollar-Swap-Repogeschäfts 11:00 DE/Deutscher Sparkassen- und Giroverband (DSGV), BI-PK der Sparkassen-Finanzgruppe, Frankfurt *** 11:00 EU/BIP 4Q (3. Veröffentlichung) Eurozone PROGNOSE: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 2. Veröff.: +0,6% gg Vq/+2,7% gg Vj 3. Quartal: +0,7% gg Vq/+2,8% gg Vj 13:00 DE/Regierungs-PK, Berlin 14:00 US/Fed, Rede von Atlanta-Fed-Präsident Bostic (2018 stimmberechtigt im FOMC) zum Wirtschaftsausblick, Fort Lauderdale *** 14:15 US/ADP-Arbeitsmarktbericht Februar Beschäftigung privater Sektor PROGNOSE: +200.000 Stellen zuvor: +234.000 Stellen *** 14:30 US/Produktivität ex Agrar 4Q (2. Veröffentlichung) annualisiert PROGNOSE: -0,1% gg Vq 1. Veröff.: -0,1% gg Vq zuvor: +2,7% gg Vq Lohnstückkosten PROGNOSE: +2,1% gg Vq 1. Veröff.: +2,0% gg Vq zuvor: -0,1% gg Vq *** 14:30 US/Handelsbilanz Januar PROGNOSE: -55,00 Mrd USD zuvor: -53,12 Mrd USD *** 16:00 CA/Bank of Canada (BoC), Ergebnis der Sitzung des geldpolitischen Rats *** 16:30 US/Rohöllagerbestände (Woche) *** 20:00 US/Fed, Beige Book *** - EU/Kommission, wöchentliche Sitzung, u.a. Beratung über Reaktion auf US-Strafzölle für Stahl und Aluminium, Brüssel *** - FR/Airbus Group, Treffen mit europäischem Betriebsrat zum bevorstehenden Stellenabbau ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich

einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

