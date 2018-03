Lyss - Die Industriegruppe Feintool hat im Geschäftsjahr 2017 von der boomenden Automobil-Industrie profitiert und ist kräftig gewachsen. Auf bereinigter Basis stieg auch der Gewinn an. In den kommenden Jahren will das Unternehmen auf Wachstumskurs bleiben, wobei die Dynamik in erster Linie aus China kommen soll.

Der Umsatz wuchs im Berichtsjahr um knapp 11% auf 612 Mio CHF. Das operative Ergebnis EBIT verbesserte sich auf vergleichbarer Basis um 12% auf 46,3 Mio, bei einer um 10 Basispunkte höheren Marge von 7,6%, teilte das im Anlagebau und im Komponentengeschäft aktive Unternehmen am Dienstag mit. Unter dem Strich resultierte ein rund 13% tieferer Reingewinn von 27,7 Mio CHF, wobei das Vorjahr durch einen positiven Sondereffekt begünstigt war.

Starkes Wachstum in Europa

Insgesamt zeigte sich VR-Präsident Alexander von Witzleben am Dienstag zufrieden mit den Resultaten. "Unsere starke Präsenz in den global wesentlichen Automobilmärkten hat sich ausbezahlt." Trotz der anspruchsvollen Rahmenbedingungen sei Feintool in den verschiedenen Regionen jeweils schneller als der Markt gewachsen.

Am stärksten entwickelte ...

