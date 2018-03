Wien - Nach einem vorübergehenden Rückgang auf rund 4,16 stieg EUR/PLN (ISIN: EU0006169930, WKN: 616993) infolge der Risikoaversion auf den globalen Märkten erneut an, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG. Die Treiber für die Wechselkursschwankungen hätten sich nicht verändert: Während das solide wirtschaftliche und fiskalische Umfeld den PLN unterstützt, werde ein Rückgang in Richtung 4,10 im Augenblick durch eine erhöhte globaler Risikoaversion und lokal durch die neutrale Haltung des gelpolitischen Ausschusses verhindert.

