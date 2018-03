Frankfurt - Zum Jahresende lag das Wachstum in den USA mit 2,5% (annualisierte Vorquartalsrate) erneut oberhalb des Trends von 2%, so die Analysten der Helaba. Für das erste Quartal würden die Analysten wieder mit einem Plus beim realen Bruttoinlandsprodukt oberhalb von 3% rechnen.

