Außerdem gibt es die Kleinproduktion meist hochwertiger Produkte, wie Kosmetika oder Massen für Li-Ionen-Akkumulatoren, die nur in kleinen Chargen hergestellt werden. Für alle diese Anwendungen kommen kleine Aggregate zum Einsatz, die mischen, granulieren, kneten oder dispergieren können.

Die Standardvorgehensweise ist hierbei: Trockenmischungen macht man in einem Mischer, plastische Massen in einem Kneter, Suspensionen in einem Dispergiergerät. In der Regel sind es ganz unterschiedliche Maschinen, weil ein üblicher Mischer nicht kneten kann, und ein Kneter nicht mischen oder dispergieren kann.

Getrennter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...