Biofrontera hat von der Europäischen Kommission die Zulassung für Ameluz in Kombination mit der photodynamischen Tageslichttherapie (Tageslicht-PDT) erhalten. Dies ist ein weiteres wichtiges Puzzlestück in der Erfolgsgeschichte der deutschen Biotech-Gesellschaft. Biofrontera erwartet sich von der Zulassung, dass sich das Marktpotenzial für Ameluz in Europa dadurch deutlich erhöht und der Erstattungsstatus des Medikaments in Deutschland verbessert wird.

Den vollständigen Artikel lesen ...