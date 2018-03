FRANKFURT (Dow Jones)--Die Infineon Technologies AG verkauft ihr Geschäft mit Hochfrequenz-Leistungskomponenten für 345 Millionen Euro an den US-Leuchtdiodenhersteller Cree. Die bislang von Infineon hergestellten Bauteile werden für die Ausstattung von Mobilfunknetzen benötigt, und in diesem Bereich will sich Cree stärker engagieren, wie Infineon mitteilte.

Der deutsche Chiphersteller will sich dagegen stärker auf Wachstumsbereiche wie die Elektromobilität, das autonome Fahren, erneuerbare Energien sowie Technologien für eine vernetzte Welt konzentrieren. Infineon werde aber auch noch ein starkes Technologieportfolio für den Mobilfunkmarkt behalten.

Der von Infineon mit sofortiger Wirkung verkaufte Geschäftsbereich hat 260 Mitarbeiter in den USA, Skandinavien und Asien. Die Deutschen werden Cree nach der Transaktion noch langfristig mit bestimmten Wafern beliefern.

