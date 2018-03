MÜNCHEN (dpa-AFX) - Der Chipkonzern Infineon trennt sich vom überwiegenden Teil seiner Hochfrequenz-Leistungskomponenten und verkauft sie an den US-Konzern Cree . Den Verkaufserlös bezifferte Infineon in einer Mitteilung vom Dienstag auf 345 Millionen Euro. Mit der Akquisition will Cree das Geschäft für Mobilfunk-Infrastruktur seiner Tochter Wolfspeed stärken. Die Technologien sollen für den Aufbau des neuen Mobilfunkstandard 5G zum Einsatz kommen. Die Transaktion wurde bereits abgeschlossen.

Cree und Infineon sind seit längerem Partner. 2016 hatte Infineon Wolfspeed übernehmen wollen, war aber am Veto der US-Regierung gescheitert. Infineon will sich nun auf Wachstumsbereiche wie Elektromobilität, autonomes Fahren, erneuerbare Energien sowie Technologien für eine vernetzte Welt konzentrieren und deren Ausbau voran treiben. Zudem verfüge der Konzern weiter über ein starkes Technologieportfolio für den Mobilfunkmarkt, erläuterte Vorstandschef Reinhard Ploss./nas/das

