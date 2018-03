Hamburg/Zürich (ots) -



-Brainjoin Gruppe mit berufsbegleitender Fortbildung, Aufbau von

Unternehmens Know-how im Retention Health Management,

Coachingausbildung mit Markenschutz

-Kompetenzaufbau und Vermittlung von

Kenntnissen aus Neurobiologie, Stressforschung, zielführende

Prävention zum Erhalt von Gesundheit und Leistungsfähigkeit



In unserer digitalen Gesellschaft wird die physische und mentale

Balance zum Erfolgsfaktor. Was theoretisch so einfach klingt, ist in

der Praxis eine Mammutaufgabe. Die jährlichen Gesundheitsberichte

liefern in Folge steigende Fallzeiten zu Arbeitsunfähigkeit,

Präsentismus und Unfallhäufigkeiten. Dem gegenüber stehen steigende

Kosten, wenn es um die Rekrutierung neuer Mitarbeiter in Folge des

Fachkräftemangels geht. Es gibt Handlungsbedarf sowohl im beruflichen

als auch privaten Umfeld.



Kompetenzaufbau gelingt auf vielen Kanälen



Die Brainjoin Gruppe steht für eine stetige Weiterentwicklung der

Stressfolgen-Soforthilfe und Prävention einschließlich der

Risiko-Früherkennung und setzt sich dafür ein, dass die Vermittlung

von Kompetenzen und Wissen zur Neurobiologie, zu Stressoren,

Kommunikationsmustern, Emotionsmanagement/Selbststeuerung,

zielführender Prävention und Erhalt der Leistungsfähigkeit in den

Fokus rückt.



Diese Vermittlung findet auf verschiedenen Kanälen statt: vom

Workshop, über Coachingweiterbildungen, Stärkung von Beratungs-,

Gesundheits- und Sozialberufen, Intensivseminaren und durch den

begleitenden Aufbau von internem Know-how in Unternehmen und

Organisationen.



Jahresprogramm steht jetzt online



Das Jahresprogramm beinhaltet neben neuen Ausbildungsgängen zum

Neuroimaginations-Experten verschiedene Module für den erfolgreichen

Aufbau von zielgerichteten BGM Konzepten sowie diverse

Erfolgsseminare u.a. "Kommunikation unter Stress erfolgreich

steuern".



Auf der Personalmesse in Zürich, der Personal Swiss 2018, steht

die Brainjoin Gruppe den Interessenten und Fachbesucher für

Hintergrundinformationen zur Verfügung und präsentiert neue Formate.

Viele davon, unter anderem die Angebote der Brainjoin Akademie, sind

jetzt schon mit attraktiven Frühbucher- und Messekonditionen online

verfügbar.



Wichtige Termine für 2018 im Überblick



-Messetermin: Die Brainjoin Gruppe ist auf der jährlichen

Personalmesse und -konferenz, der Personal Swiss in Zürich,

vertreten. Termin und Ort: 17.-18. April, Messe Zürich, Halle 6 Stand

J.27



-Workshops und Seminare:

Soforthilfe bei Stress!: Workshop (Zürich:

Juni 2018 und Saarbrücken: Oktober 2018)



-Vorträge

Stressfolgen erkennen - Gesundheit wiederherstellen (1.12.

2018 Saarbrücken, 1.9.2018 in Zürich)



Ausbildung und Fortbildung



Die Neurosystemisch-integrative Coachingausbildung mit

Markenschutz und Alleinstellungsmerkmal startet im Mai 2018 in

Saarbrücken. Infos:

http://brainjoin.com/coachingausbildung-methode-neuroimagination



Die Fortbildung Neuroimagination®Light findet vom 14.-16.6. 2018

in Zürich und vom 25.-27.10.2018 in Saarbrücken statt.



Abgerundet wird das Jahresprogramm durch Intensivcoachings in

Deutschland und der Schweiz sowie verschiedene Inhouse-Termine und

regionale Kampagnen. Neben der gesetzlich vorgeschriebenen

Gefährdungsanalyse in Unternehmen bietet Brainjoin zudem umfassende

Retention Health Management Lösungen für Unternehmen und

Organisationen der D/A/CH Region.



>>>>>Weitere Termine zu Workshops, Seminaren und Weiterbildungen

im Überblick: http://brainjoin.com/termine



Über die Brainjoin Gruppe



Die Brainjoin Gruppe mit den Bereichen Coaching, Consulting und

Akademie wurde von Horst Kraemer gegründet und zählt zu den führenden

Unternehmen im Bereich der Stresskompetenz und Gesundheitsprävention.

Horst Kraemer gilt als Pionier der Stressforschung und -prävention

und ist Entwickler der wissenschaftlichen Methode Neuroimagination®.

Diese basiert auf Erkenntnissen der Neurowissenschaften und wird

erfolgreich nach Unfall, Trauma und Stressfolgeerkrankungen

eingesetzt. Horst Kraemer gründete 1996 das Interdisziplinäre IPAS

Institut in Zürich, aus dem die Brainjoin Gruppe entstanden ist.

Standorte der Gruppe gibt es in Hamburg, Köln, Saarbrücken und

Zürich. Die Brainjoin Coaching Akademie bietet neben Seminaren und

Workshops auch zertifizierte Coaching Aus- und Weiterbildungen an.

Mit gut ausgebildeten und geprüften Mitarbeitern im deutschsprachigen

Raum ist Brainjoin seit vielen Jahren ein kompetenter Partner für

Unternehmen, Behörden, Personalentwickler sowie medizinische

Berufsgruppen. Infos: www.brainjoin.com





