In der Debatte um Diesel-Fahrverbote könnte die blaue Plakette kommen. BMW-Chef Harald Krüger spricht sich in Genf aber dagegen aus.

BMW-Chef Harald Krüger will keine Blaue Plakette für saubere Diesel zur Kontrolle von Fahrverboten in Deutschland. "Es gibt Intelligenteres als Fahrverbote und Blaue Plaketten", sagte Krüger am Dienstag auf dem Genfer Autosalon. Er sei nicht strikt dagegen, aber es müsse in einen größeren Ansatz eingebunden werden: Wer Elektroautos voranbringen wolle, brauche schnell eine bessere Infrastruktur. Deshalb ...

