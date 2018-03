Gute Stimmung an der Wall Street: Die Angst vor Trumps Strafzöllen sinkt und Nordkorea zeigt sich gesprächsbereit - Dow Jones & Co. eröffnen im Plus.

Auch in New York lässt die Angst vor einem Handelskrieg am Dienstag angesichts des Widerstands in Donald Trumps eigenen Reihen etwas nach. Der Dow Jones stieg um 0,5 Prozent auf 24.995 Punkte. Auch der S&P500 und der Nasdaq-Composite legten je etwa ein halbes Prozent zu. "Es gibt einen großen Druck in Sachen Zölle - nicht nur bei den Republikanern und den ...

