Die zur Deutschen Börse gehörende Tradegate Exchange hat im Februar ein Orderbuchumsatz von 10,8 Mrd. Euro erzielt - ein Plus von rund 50 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat. Sie ist damit nach der Xetra-Plattform der Frankfurter Wertpapierbörse der größte Handelsplatz in Deutschland. Die mit Abstand meist gehandelte Aktie an der Tradegate Exchange in diesem Zeitraum war Amazon (WKN: 906866 / ISIN: US0231351067).

