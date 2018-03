Berlin (ots) - Immer häufiger kompensieren Touristen die Emissionen ihrer Urlaubsflüge mit freiwilligen Spenden an die gemeinnützige Organisation "Atmosfair". Dies erklärte Gründer und Geschäftsführer Dietrich Brockhagen dem "Tagesspiegel" (Mittwochsausgabe). 2017 erhielt die Non-Profit-Organisation eine Spendensumme von 7,9 Millionen Euro, 2016 waren es noch 4,2 Millionen Euro. Brockhagen erklärte zugleich, dass Kunden in Deutschland immer noch weniger als ein Prozent aller Flüge kompensierten. "Wir entwickeln uns gut, in vielen Ländern und mit vielen guten Projekten, aber gemessen an dem Ziel einer Klimaerwärmung unter zwei Grad sind wir viel zu klein und wachsen viel zu langsam. Wenn jeder, der es sich leisten kann, seinen Flug kompensieren würde, dann könnten wir einen echten Unterschied machen." "Atmosfair" besteht seit 2005. Flugreisende können bei der Organisation einen Betrag spenden, der nötig ist, um die berechneten Emissionen an anderer Stelle in Klimaschutzprojekten einzusparen.



