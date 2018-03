NEW YORK (dpa-AFX) - In den USA hat der Wall-Street-Index Dow Jones Industrial am Dienstag seine Gewinne zum Handelsstart rasch wieder abgegeben. Allerdings hielt er sich vor den in Kürze erwarteten Auftragseingängen in der US-Industrie mit plus 0,07 Prozent auf 24 890,98 Punkte stabil. Tags zuvor war das weltweit wichtigste Börsenbarometer um knapp 1,4 Prozent gestiegen, nachdem es in der Vorwoche um über 3 Prozent abgesackt war.

Der breit gefasste S&P 500 stieg um 0,09 Prozent auf 2723,70 Punkte. Der technologielastige Auswahlindex Nasdaq 100 legte um 0,49 Prozent auf 6914,80 Punkte zu./ck/das

ISIN US2605661048 XC0009694271 US6311011026 US78378X1072

AXC0248 2018-03-06/16:01