Wien - Das Mitglied des CNB-Vorstands V. Benda verkündete in einem Interview, dass er keinen Grund sehe, die Zinssätze in den kommenden Monaten zu erhöhen, da die Stärkung der Tschechischen Krone (CZK) die monetären Bedingungen ausreichend verschärft, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG in einem aktuellen Kommentar zum EUR/CZK-Wechselkurs (ISIN: EU0006169831, WKN: 616983).

