Ein europaweiter Strommarkt mit Wind- und Sonnenenergie kann das Ausfallrisiko deutlich verringern. Eine Reserve bleibe aber unverzichtbar.

Einer der größten Kritikpunkte bei der Umstellung auf erneuerbare Energien ist die große Abhängigkeit vom Wetter. Denn wenn die Sonne nicht scheint und der Wind nicht weht, können Photovoltaik- und Windkraftanlagen keinen Strom produzieren. Dieses Ausfallrisiko lässt sich nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienst (DWD) durch eine intelligente Verzahnung der beiden Techniken zumindest reduzieren. Auch wenn eine Absicherung weiter nötig bleibe.

Aus meteorologischer Sicht spreche deshalb nichts gegen einen weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland und Europa, sagte DWD-Vizepräsident Paul Becker am Dienstag in Berlin. Eine extreme Windflaute gemeinsam mit einer sonnenarmen Phase lasse sich aber nicht ausschließen. Eine verantwortungsvolle Energiepolitik müsse sich deshalb nicht nur um den Ausbau kümmern, sondern zugleich um eine ausreichende Reservestrategie.

Derzeit liegt der Anteil der erneuerbaren Energien am Stromverbrauch in Deutschland bei etwa einem Drittel. Die große Koalition von Union und SPD strebt bis 2030 einen Ökostrom-Anteil von 65 Prozent in Deutschland an. "Damit wächst die Abhängigkeit der Stromversorgung vom Wetter natürlich weiter", sagte Becker. Das Risiko einer "Dunkelflaute", also eines Ausfalls von Wind- und Sonnenkraft, ist das wichtigste ...

Den vollständigen Artikel lesen ...