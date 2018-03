SAP nominiert zwei neue Aufsichtsräte. Ex-Vorstand Gerhard Oswald würde sich als Nachfolger von Chefaufseher Hasso Plattner eignen.

Die Vorstandsvergütung hat SAP in den vergangenen Jahren viel Ärger eingebracht. Den will der Softwarekonzern künftig unbedingt vermeiden: Bei der Hauptversammlung am 17. Mai sollen die Aktionäre wieder über das System abstimmen, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte und damit einen Bericht des Handelsblatts bestätigte. Damit geht SAP auf die Forderung von Investoren ein.

Der Konzern will zudem zwei neue Mitglieder in den Aufsichtsrat bestellen. Dabei könnte sich der langjährige Vorstand Gerhard Oswald als Nachfolger von Chefaufseher Hasso Plattner eignen.

Das bislang gültige Vergütungssystem erhielt auf der Hauptversammlung 2016 eine magere Zustimmung von nur rund 65 Prozent. 2017 stand es nicht zur Abstimmung, weshalb viele Aktionäre den Aufsichtsrat abstraften und ihm die Entlastung verweigerten - nur eine hauchdünne Mehrheit von 50,49 Prozent stimmte dafür. Die Kritik zielte zum einen auf die Höhe der Vorstandsgehälter, zum anderen auf die Intransparenz des Systems.

