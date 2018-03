Mainz (ots) -



Woche 10/18 Mittwoch, 07.03.



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten:



5.35 Das perfekte Verbrechen - Der Mord an Bobby Franks



6.20 Escaping the Rock - Alcatraz Flucht aus dem Hochsicherheitsgefängnis



7.05 Scientology - Auf der Spur mysteriöser Todesfälle



7.50 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Der Badewannen-Mörder Großbritannien 2017



8.33 Regelmäßig aktuelle Nachrichten heute Xpress



8.35 Murder Maps - Geheimnisvolle Verbrechen Die Whitechapel-Morde Großbritannien 2017



( weiterer Ablauf ab 9.15 Uhr wie vorgesehen )



Bitte Beginnzeitkorrekturen beachten: 21.55 Mördern auf der Spur Mysteriöse Fälle Deutschland 2016



22.25 Italiens Mafia Paten vor Gericht



23.10 Italiens Mafia Die Frauen der Cosa Nostra



23.50 Italiens Mafia Der Clan der Ndrangheta



0.40 heute-journal



1.05 Tod eines Bankers



1.50 ZDFzoom Inside Deutsche Bank - Gigant ohne Zukunft? Deutschland 2017



2.35 ZDFzoom In den Fängen der Abzocker Wie Anleger um Milliarden gebracht werden Deutschland 2017



3.20 Abzocke in Deutschland Kartelle auf Kosten der Kunden Deutschland 2015



4.05 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Lehman Brothers Singapur 2016



4.50 Firmen am Abgrund: Die Investmentbank Barings Bank Singapur 2016







OTS: ZDFinfo newsroom: http://www.presseportal.de/nr/105413 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_105413.rss2



Pressekontakt: ZDF Presse und Information Telefon: +49-6131-70-12121