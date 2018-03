Frankfurt/Hamburg (ots) - Am 6. Juni 2018 wird in Hamburg zum 21ten Mal der Studio Hamburg Nachwuchspreis verliehen. Neu dabei ist der ARD Degeto Impuls Preis, der dieses Jahr die achte Preiskategorie bei der Verleihung im Hamburger Thalia Theater bildet.



Die Programm-Geschäftsführerin der ARD Degeto, Christine Strobl, freut sich, dass sich der Impuls Preis nun unter dem Dach des traditionsreichen Studio Hamburg Nachwuchspreises findet und damit noch stärker als bisher an deutschen Filmhochschulen wahrgenommen wird. "Mit dem Impuls Preis werden nicht nur kreative Stoffideen des Filmnachwuchses gefördert, sondern durch den damit verbundenen Treatmentauftrag hat der Stoff eine gute Chance auf Realisierung. Wir sind gespannt auf die frischen und vielseitigen Ideen, die uns erwarten," so Christine Strobl.



Der Impuls Preis wird von der ARD Degeto für eine erfolgsversprechende Drehbuchidee für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" verliehen. Teilnehmen können alle Studierenden der Abschlussjahrgänge an den deutschen Filmhochschulen in den Bereichen Drehbuch, Regie und Creative Producing. Die Degeto-Jury wählt unter den Einreichungen das beste Exposé für den Sendeplatz "Endlich Freitag im Ersten" aus. Der Preis enthält einen Treatmentauftrag für das selbige Format im Wert von 7.500 Euro. Der Stoffentwicklungspreis wird seit 2014 verliehen und ist jetzt erstmalig bundesweit ausgeschrieben. Einsendeschluss für den ARD Degeto Impuls Preis ist der 13. April 2018.



Der Studio Hamburg Nachwuchspreis wurde als erster Branchenpreis zur Förderung von jungen, kreativen Talenten 1997 gegründet. Er entwickelte sich schnell zu einem der wichtigsten Förderpreise in Deutschland.



Weitere Informationen unter: www.nachwuchspreis.de



OTS: Degeto Film GmbH newsroom: http://www.presseportal.de/nr/43013 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_43013.rss2



Pressekontakt: Ariane Pfisterer Leitung Pressestelle Redaktion & Programm-Management ARD DEGETO FILM Tel.: +49 69 1509-331 Email: Ariane.Pfisterer@Degeto.de



Angela Kaiser Referentin Unternehmenskommunikation Studio Hamburg Telefon: +49 40 6688-2206 Email: presse@studio-hamburg.de