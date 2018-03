FRANKFURT (Dow Jones)--Die Marke Volkswagen hat im Februar 2018 weltweit 407.100 Fahrzeuge an Kunden übergeben. Damit stiegen die Auslieferungen um 5,7 Prozent, wie der Autobauer mitteilte.

Getragen wurde die positive Entwicklung vor allem vom Geschäft in Europa und China, wo die Auslieferungen zweistellig zulegten. In Nord- und vor allem in Südamerika gingen die Auslieferungen jedoch zurück. Als Grund hierfür führte Volkswagen einmalige Sondereffekte aufgrund der Umstellung auf eine neue Reportingmethode in Südamerika an.

March 06, 2018

