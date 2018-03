Mladá Boleslav (ots) -



- VISION X: Ausblick auf die Erweiterung der SUV-Modellfamilie - FABIA: Weltpremiere des umfangreich überarbeiteten Kleinwagens - KODIAQ Laurin & Klement: Topmodell-Vorstellung der erfolgreichen SUV-Baureihe - SKODA Innovationstunnel: Neu konzipierter Messestand ermöglicht präzisen Blick auf Details aktueller SKODA Modelle



Auf dem Internationalen Automobilsalon in Genf (6. bis 18. März 2018) präsentiert SKODA AUTO eine wegweisende Konzeptstudie und zahlreiche Modellneuheiten. Im Mittelpunkt des Messeauftritts steht die erstmals gezeigte Studie SKODA VISION X, die einen Ausblick auf die weitere Entwicklung der Modellpalette im SUV-Segment bietet. Weltpremiere feiern in Genf zudem der umfangreich überarbeitete SKODA FABIA sowie der SKODA KODIAQ Laurin & Klement als neues Topmodell der erfolgreichen Baureihe. Einen interaktiven Einblick in die Technologie, die Materialien, die Qualität und die 'Simply Clever'-Features seiner Modelle ermöglicht SKODA AUTO mit dem neuartigen Innovationstunnel, der das Herzstück des Messestands in Halle 2 bildet.



Der vollständige Pressemappentext zum Auftritt von SKODA auf dem Genfer Automobilsalon steht bei dieser Meldung zum Download bereit. Weitere Informationen und Bilder finden Sie auf www.skoda-presse.de.



