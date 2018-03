Baden-Baden (ots) -



Michael Steinbrecher spricht u. a. mit Jack Barsky, der ein Doppelleben als KGB-Spion führte // Freitag, 9. März 2018, 22 Uhr, SWR Fernsehen



Ein Doppelleben oder gar ein Leben als Spion ist in der Vorstellung vieler Menschen abenteuerlich und reizvoll - doch welche Bürde ist es, gleichzeitig zwei Identitäten zu haben und ständig mit der Angst zu leben, dass das doppelte Spiel aufgedeckt werden könnte? Zwischen zwei Welten bewegen sich auch Menschen, die sich für die Liebe auf ein Abenteuer einlassen - verschiedene Kulturen bieten dabei viel Raum für Missverständnisse. Oftmals ist es eine weitere Facette der eigenen Persönlichkeit, die im Alltag keinen Platz hat und dadurch nach Wegen der Umsetzung sucht. Ob der Geschäftsmann, der am Wochenende in eine Ritterrüstung schlüpft oder die Kassiererin, die nachts als Stripperin Männern den Kopf verdreht. In einigen Fällen bedeutet ein Leben zwischen zwei Welten auch eine große innere Zerrissenheit - beispielsweise für Menschen, die intersexuell und damit weder eindeutig männlich noch weiblich sind. Darüber spricht Michael Steinbrecher mit seinen Gästen im "Nachtcafé: Zwischen zwei Welten" am Freitag, 9. März, 22 Uhr, im SWR Fernsehen.



Die Gäste im "Nachtcafé":



Christiane Wirtz leidet unter der Krankheit Schizophrenie Christiane Wirtz war die Tochter von Mick Jagger, die Nichte von John F. Kennedy und die Cousine von Benjamin Netanjahu - zumindest in ihrer eigenen Welt. Denn die Krankheit Schizophrenie täuschte ihr jahrelang eine Fantasiewelt vor. "Irgendetwas in mir hat zwar gemerkt, dass etwas nicht gut läuft, aber ich wollte nicht an meinem eigenen Verstand zweifeln." Nur durch eine Zwangseinweisung schaffte sie schließlich den Ausweg aus ihrer Parallelwelt.



Jack Barsky führte ein Doppelleben als Spion Fast zwei Jahrzehnte lang lebte Jack Barsky als deutscher KGB-Spion ein Doppelleben in den USA. Im Kalten Krieg stand er nicht nur zwischen zwei politischen Systemen, sondern auch zwischen zwei Identitäten - und damit auch zwischen zwei Familien. Erst viele Jahre nach Beendigung seiner Geheimdiensttätigkeit flog seine zweite Identität auf: "Da sind die Mauern dieses Palastes, den ich mir gebaut habe und in dem ich der eigene König war, zusammengebrochen."



Lynn D. wurde mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen geboren "Dass mit mir irgendetwas nicht stimmt, habe ich von Stunde null an bemerkt", sagt Lynn D. Doch erst mit 20 Jahren gab es dafür die Erklärung: Lynn ist intersexuell. Geboren mit männlichen und weiblichen Geschlechtsmerkmalen, aber bereits in früher Kindheit operativ zum Mädchen gemacht. Eine fatale Entscheidung, denn Lynn fühlte sich fortan zerrissen. Heute fühlt Lynn sich angekommen, doch in der Gesellschaft bleibt Intersexualität eine "Leerstelle".



Cennet Krischak wurde zwangsverheiratet



Ihre Kindheit endete für Cennet Krischak von einem Tag auf den anderen, denn bereits im Alter von 13 Jahren wurde das lebensfrohe Mädchen zwangsverheiratet. Es folgten Jahre des Leidens, der Unterdrückung und Isolation. Ihre Träume schienen unerreichbar zu sein. Schließlich wurde Cennet Krischak klar, dass sie eine schwerwiegende Entscheidung treffen musste: "Wenn ich bleibe, gehe ich daran kaputt. Wenn ich mich trenne, werde ich ausgestoßen."



Dr. Christian Peter Dogs ist als Psychotherapeut tätig Der Psychotherapeut Dr. Christian Peter Dogs sagt: "Wir alle tanzen jeden Tag zwischen verschiedenen Welten." Alle Menschen leben in ihrem Alltag unterschiedliche Identitäten und alle zusammen bilden die Persönlichkeit - doch der Experte weiß auch, dass dabei die Gefahr besteht, sein eigentliches Ich zu verlieren. Schafft man es nicht, die unterschiedlichen Welten zu vereinen, drohen ernstzunehmende gesundheitliche Probleme.



"Nachtcafé" - anspruchsvoller Talk auf Augenhöhe Das "Nachtcafé" ist seit Jahrzehnten eine der erfolgreichsten Talkshows im deutschen Fernsehen. Jeden Freitagabend begrüßt Moderator Michael Steinbrecher Menschen mit besonderen Lebensgeschichten, darunter auch Prominente und Experten, um sich gemeinsam mit ihnen mit einem Thema auseinanderzusetzen.



"Nachtcafé: Zwischen zwei Welten" am Freitag, 9. März 2018, 22 Uhr im SWR Fernsehen



