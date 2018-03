Industrie 4.0 ist in aller Munde und beschreibt die Vernetzung von Produktsystemen und Produkten auf Basis von Cyber-Physical-Systems im Internet der Dinge. Dieses ist die virtuelle Repräsentation von physischen Objekten (Dingen) in einer Struktur ähnlich der des Internets und schafft eine Verbindung zwischen Menschen, Objekten und Systemen, wodurch dynamische, echtzeitoptimierte und selbst organisierende, unternehmensübergreifende Wertschöpfungsnetzwerke entstehen.

Bei einem besonderen Projekt machen sich die Kooperationspartner Weiss Umwelttechnik, das VDE-Institut und Mitsubishi dies zunutze. Es handelt sich um eine automatisierte Prüfstation für die Bauteileprüfung in klimatisierter Umgebung. Das Anwendungsbeispiel zeigt die Vorteile einer Symbiose von Robotik (Robotersystem von Mitsubishi) und Klimaprüfeinrichtung (Weiss Umwelttechnik). Daten werden mittels eines Barcodescanners an das Robotiksystem übermittelt. Die dafür verwendete Software S!MPATI erfasst die gescannten Daten wie zum Beispiel Mitarbeitername, Beladung oder Entladung des Klimaschranks und Stückzahl der Prüflinge. In einer Datenbank ist für jedes Produkt, das gescannt wird, das richtige Programm hinterlegt, was dann automatisch gewählt wird. Zeitstempel und Messdaten werden während des Prozesses erfasst und in einer Übersicht zur Verfügung gestellt. So kann auch im Nachhinein von überall aus auf die Informationen in der Datenbank zugegriffen werden. Es sind Informationen darüber hinterlegt, welches Programm durchlaufen wurde oder wird, wann das Produkt in die Kammer gelegt und herausgenommen wurde und von wem und ob es Fehlermeldungen gibt. So werden die Prüfprozesse optimiert und die Test- und Auswertungsqualität gesteigert.

