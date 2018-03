Wien - Britische Asset Manager erstatten Anlegern Fondsgebühren in Höhe von 34 Millionen Pfund (38 Mio. Euro), so die Experten von "FONDS professionell".Dieser Schritt erfolge, nachdem die britische Finanzaufsicht FCA in einer Studie zu dem Schluss gekommen sei, dass viele Anbieter überzogene Managementgebühren verlangt hätten, obwohl sie letztlich nur einen Vergleichsindex nachbilden würden. Das berichte das britische Branchenportal "Financial News" (FN).

