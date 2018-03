Berlin (ots) - Die US-Unternehmen Harley Davidson und Levi Strauss & Co haben mit Unverständnis auf die Strafzölle reagiert, die EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker auf ihre Produkte einführen will, sollte US-Präsident Donald Trump an seinen Zoll-Plänen festhalten. "Wir unterstützen offene Märkte und freien Handel, in dem sich jeder an die Regeln hält", sagte ein Sprecher des Konzerns Levi Strauss & Co aus San Francisco dem Tagesspiegel (Mittwochausgabe).



Beim Motorradhersteller Harley-Davidson äußerte man sich ähnlich. "Wir unterstützen freien und fairen Handel", teilte das US-Unternehmen aus Milwaukee (Wisconsin) auf Tagesspiegel-Anfrage hin mit. Harley Davidson gerät durch die Debatte um Strafzölle gleich von zwei Seiten unter Druck. Nicht nur will Juncker eine Strafabgabe auf Motorräder der US-Marke einführen. Der Konzern wäre auch von den Strafzöllen der USA auf Stahl und Aluminium betroffen: Beide Rohstoffe muss er zum Teil in die USA importieren, um seine Motorräder fertigen zu können.



Die Nachricht auf tagesspiegel.de: https://www.tagesspiegel.de/wir tschaft/freihandel-levis-und-harley-davidson-wehren-sich-gegen-strafz oelle/21039830.html



