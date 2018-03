BERLIN (Dow Jones)--Deutschland und die Türkei steuern nach Einschätzung von Außenminister Sigmar Gabriel auf eine Normalisierung ihrer Beziehungen zu. "Wir haben in den letzten Wochen und Monaten Fortschritte erzielt", sagte der SPD-Politiker am Dienstag beim Besuch seines türkischen Amtskollegen Mevlüt Cavusoglu in Berlin. Es gebe eine Reihe von Gesprächsformaten, "die wir jetzt wieder in Gang setzen wollen". Deutschland stehe unmittelbar vor der Bildung einer neuen Regierung, "so dass wir die einzelnen Gesprächsformate im Wirtschaftsbereich zwischen unseren Ministerien in Gang setzen können".

Cavusoglu hielt sich aus Anlass der ITB in Berlin auf. Der türkische Außenminister betonte, der Dialog zwischen ihm und Gabriel habe eine "sehr positive Auswirkung auf unsere Beziehungen - und das freut uns sehr". Cavusoglu begrüßte die Regierungsbildung in Berlin, die für ganz Europa Signalwirkung habe. "Denn Deutschland nimmt eine besondere Rolle ein innerhalb der EU", sagte er.

Tourismus belebt sich

Die Türkei wolle in den beiderseitigen Beziehungen "neue Kapitel eröffnen", sagte Cavusoglu. Es gebe "bestimmte Mechanismen", die jetzt vorangetrieben werden könnten. So sei es wichtig, dass Deutschland und die Türkei gemeinsam an der wirtschaftlichen Prosperität der Balkan-Region arbeiteten.

Cavusoglu lenkte den Blick auf den Tourismus und erklärte, dass die Reservierungen deutscher Gäste im ersten Quartal spürbar zugenommen hätten. Die Türkei sei nicht weniger sicher als andere europäische Städte. Es wäre gut, wenn das Auswärtige Amt seine zuletzt verschärften Reisehinweise wieder normalisieren würde, sagte der türkische Außenminister.

Beide Politiker äußerten sich auch zu der Lage in Syrien. Cavusoglu räumte ein, dass es "Verstöße des Regimes" in Ost-Gutha gebe. Wie zuvor Gabriel forderte er einen Waffenstillstand, betonte aber gleichzeitig, dass "die Terrorbekämpfung" davon ausgenommen sei.

Gabriel sprach sich zudem für eine Aufstockung des Bundeswehrkontingents in Afghanistan von 980 auf 1.300 Soldaten aus. Die Sicherheitslage dort sei mehr als schwierig. Allein durch militärische Präsenz werde man das nicht ändern können. "Gleichzeitig brauchen wir Sicherheit", sagte Gabriel. Denn ohne Sicherheit sei Wiederaufbau nicht möglich. Deshalb halte er die gewünschte Aufstockung für angemessen.

