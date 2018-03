Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung stellt Fondskonzept um und setzt auf die Chancen mittelständischer Unternehmen mit Qualität und Innovation.

München. Die Huber, Reuss & Kollegen Vermögensverwaltung ändert den Namen seines ARBOR INVEST - SUBSTANZWERTE Fonds. Der Aktienfonds heißt ab sofort ARBOR INVEST - QUALITÄT UND INNOVATION (ISIN: LU1750031939, WKN: A2JBWX). Grund für die Umbenennung ist eine Anpassung der Anlagestrategie. Das Fondsmanagement investiert künftig verstärkt in aussichtsreiche Nebenwerte, die in einem strukturell wachsenden Markt eine starke Marktposition haben und sich durch innovative Produkte oder Geschäftsmodelle auszeichnen. Damit bietet die Münchner Vermögensverwaltung einen Fonds an, der verstärkt auf die Chancen mittelständischer Unternehmen setzt. Der regionale Fokus liegt dabei auf deutschen, Schweizer und skandinavischen Titeln.

Verantwortlicher Fondsmanager ist Christian Reindl, zugleich Leiter Aktien bei Huber, Reuss & Kollegen. "Der Fonds ist chancenorientiert ausgerichtet. Durch konsequentes Stock-Picking investieren wir in innovative und wachstumsstarke Nebenwerte, um dadurch im Vergleich zu Standardwerten größere Ertragschancen zu realisieren", sagt Reindl.

Die bankenunabhängige Vermögensverwaltung Huber, Reuss & Kollegen wurde im Jahr 2000 gegründet, um vermögende Personen, Familien, Stiftungen und institutionelle Investoren unabhängig und individuell zu betreuen. Derzeit beschäftigt das Unternehmen in München, Ingolstadt und Schonungen 29 Mitarbeiter, davon 19 Portfoliomanager. Das verwaltete Vermögen der rund 800 privaten und institutionellen Kunden beläuft sich auf mehr als 2,3 Milliarden Euro. Eine individuelle Vermögensverwaltung mit Einzelwerten ist ab 500.000 Euro möglich, unterhalb dieser Summe wird eine Verwaltung über ausgesuchte Publikumsfonds und ETF's angeboten.

