Düsseldorf - Drohende Fahrverbote dürften vielen Menschen in Deutschland derzeit die ein oder andere schlaflose Nacht bereiten, so die Kloepfel Consulting GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Mittelständischen Unternehmen geht es da nicht anders.

Den vollständigen Artikel lesen ...