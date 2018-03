Düsseldorf - In der achten Verhandlungsrunde zwischen real und ver.di um einen wettbewerbsfähigen Entgelttarifvertrag ist heute kein Verhandlungsergebnis erzielt worden, so die real,- SB-Warenhaus GmbH in einer aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: Da bis zum 31.

Den vollständigen Artikel lesen ...