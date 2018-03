Die Veranstaltung richtet sich in erster Linie an Brauer, Mikro- und Craftbrauer sowie Händler, aber auch Neueinsteiger, die Inspiration und Beratung suchen. Internationale Hersteller und Zulieferer präsentieren ihre Lösungen auf der Fachmesse, deren Fokus in der Herstellung von Craft Beer, Craft Spirits und Wein liegt. Partner des Konferenzprogramms ist die Versuchs- und Lehranstalt für Brauerei in Berlin (VLB). Die Craft Drinks India wird von der Nürnberg Messe India gemeinsam mit dem indischen Messeveranstalter PDA Trade Fairs organisiert und orientiert sich an den Bedürfnissen und dem Interesse des schnell wachsenden Getränkemarktes in Indien.

Rasantes Wachstum im Getränkenmarkt

Der indische Markt für alkoholische Getränke entwickelt sich rasant und gehört zu den weltweit am schnellsten wachsenden Getränkemärkten. Vor allem die Zahl der ...

