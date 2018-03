Business Wire, der weltweit führende Dienstleister für den globalen Presseversand, hat auf der Future Convention erneut ein Media Event veranstaltet und sich darüber hinaus neben Partnern wie Volkswagen AG als offizieller Sponsor und Medienpartner an der Veranstaltung beteiligt. Mehr als 500 Besucher erlebten auf der Future Convention Digitalisierung, Kommunikationstechnologie und Innovation zum Anfassen, darunter zahlreiche Foren und Keynotes. Passend zum zukunftsorientierten Charakter der Future Convention und als Teil seiner Media Eventreihe, präsentierte Business Wire eine Podiumsdiskussion zum Thema "Public Relations in Zeiten der Kommunikation 4.0 und darüber, ob Frauen möglicherweise die besseren Kommunikatoren sind". Unter der Moderation von Christine Riedmann-Streitz (Gründerin der MarkenFactory, Marketingexpertin und Autorin), teilten Spezialisten aus namhaften Unternehmen ihr Know-how mit dem Publikum. Die Podiumsdiskussion kann in voller Länge auf Business Wires YouTube-Kanalgesehen werden.

Zu den Diskussionsteilnehmern gehörten Eva Pauli von fischer appelt relations GmbH, Corinna Laudert von Klenk Hoursch AG, Anja Henningsmeyer von der Hessischen Film- und Medienakademie, Marialejandra Rodriguez von KALEIDOSCOPE Innovation Consulting und nicht zuletzt Yannis Salavopoulos von CAPITALS Circle Group GmbH Global Sustain GmbH.

Als Teil des lebendigen Austauschs über Zukunftsideen und Trends auf der Future Convention, präsentierte Business Wire zudem ein "Business Wire Expert Talks" Video für PR-, Marketing- und Kommunikationsfachleute. Im Video geben die Fachexperten des Business Wire Podiumsgesprächs wertvolle Insights und ihre Kenntnisse zu führenden Themen, die die Kommunikationsbranche betreffen, weiter. Stichpunkte sind Diversität in der PR, Sichtbarkeit im digitalen Überfluss, die Marke in der Digitalisierung, die Herausforderungen in der digitalen Kommunikation, Love Brands und die Wettbewerbsfähigkeit von großen Konzernen. "Business Wire Expert Talks" steht der Öffentlichkeit jetzt auf YouTube zur Verfügung.

Die Future Convention bringt Nachwuchstalente, Wirtschaftsvertreter und potentielle Investoren zusammen mit dem Ziel, Innovationen sichtbar zu machen, Wissen zur Optimierung bestehender Geschäftsmodelle zu vermitteln, Hochschulabsolventen und Startups zu fördern und die unternehmerischen wie gesellschaftspolitischen Herausforderungen der Digitalisierung zu diskutieren und gemeinsam Lösungen zu entwickeln.

Schirmherrin: Brigitte Zypries, Bundesministerin für Wirtschaft und Energie

Träger: LPR Hessen

Akademischer Partner: Hochschule der Wirtschaft für Management, Mannheim

Partner: BKK·VBU, Business Wire, IHK Offenbach am Main, Spectos GmbH, Standort Plus der Wirtschaftsförderung Kreis Offenbach, Volkswagen AG

Über die Future Convention und das Future Network

Mit dem Future Network und den Initiativen Future Award und Future Convention fördert der DVPT (Deutscher Verband für Post, Informationstechnologie und Telekommunikation e. V.) als Anwenderverband Kommunikation ganzheitliches, interdisziplinäres Denken mit dem Ziel, den Herausforderungen, die unsere digitalisierte Gesellschaft ständig neu hervorbringt, frühzeitig und mit zukunftsweisenden Strategien zu begegnen.

