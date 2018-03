Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Börsen in Europa notieren am Dienstagnachmittag im Plus. Die Hoffnung, dass die von US-Präsident Donald Trump angekündigten Strafzölle auf Stahl- und Aluminium-Importe nicht in der angedrohten Form kommen werden, macht die Anleger wieder mutiger. Auf der anderen Seite macht der Euro gegenüber dem Dollar am Mittag einen Satz auf 1,24 Dollar, was den Aktienmarkt etwas ausbremst. Der DAX gewinnt 0,7 Prozent auf 12.177 Punkte - nach einem Tageshoch bei 12.259. Für den Euro-Stoxx-50 geht es 0,6 Prozent auf 3.375 Zähler nach oben.

In den USA wächst der Widerstand gegen Trumps Zollpläne. Der Sprecher des US-Repräsentantenhauses, Paul Ryan, hat sich gegen die Importzölle gestellt. Die von dem republikanischen Spitzenpolitiker geäußerten Bedenken stimmen mit denen vieler republikanischer und demokratischer Parlamentarier überein: "Wir sind extrem besorgt über die Folgen eines Handelskrieges und drängen das Weiße Haus, mit diesem Plan nicht voranzuschreiten," sagte AshLee Strong, eine Sprecherin von Ryan. "Das neue Steuerreformgesetz hat die Wirtschaft angekurbelt und wir wollen diese Gewinne nicht gefährden."

Der Euro zieht am Mittag mit der Nachricht an, dass sich Nord- und Südkorea auf ein Gipfeltreffen im April geeinigt haben. Dies wäre das erste Treffen beider Präsidenten seit 2007. Zugleich hat Nordkorea seine Bereitschaft erklärt, mit Washington über das Atomwaffenprogramm zu verhandeln. Eine Devisen-Händlerin spricht von einer "Risk-on"-Bewegung am Markt, zeigt sich zugleich allerdings skeptisch. Nordkorea habe häufig in der Vergangenheit Zusagen nicht eingehalten.

DAX-Fantasie stützt Covestro - Short-Attacke bremst Prosieben

Covestro legen im MDAX leicht zu. Die Covestro-Aktie verdrängt überraschend im Zuge eines sogenannten Fast Entry zum Abend des 16. März Prosiebensat.1 aus dem DAX. Prosieben verlieren derweil 5,8 Prozent, belastet von einer negativen Studie eines Researchhauses namens Viceroy. In dieser wird der Fernsehsenderkette unter anderem vorgeworfen, die Umsätze künstlich aufgeblasen zu haben. Im Handel ist man sehr vorsichtig wegen der Studie. Zum einen ist der Name Viceroy nicht geläufig, zum anderen passe die Studie in das Muster anderer Short-Attacken dubioser Adressen der Vergangenheit.

Die meisten anderen am Vorabend bekannt gewordenen Änderungen der DAX-Familie sind derweil im Rahmen der Erwartungen ausgefallen. Dass Rocket Internet in den MDAX kommen, war allerdings nicht sicher. Die Aktie zieht um 2,7 Prozent an. Aumann, die in den TecDAX aufsteigen, verteuern sich um 2 Prozent.

Durchwachsene Zahlen drücken Evonik

Nach durchwachsenen Geschäftszahlen geht es für die Evonik-Aktie im MDAX um 3,6 Prozent nach unten. Die 2017er Zahlen von Evonik sind laut den Analysten der NordLB im Rahmen der Unternehmensprognose und entsprechend den Markterwartungen ausgefallen. Begeisterung lösten sie genauso wenig aus wie die Aussicht auf moderates Wachstum im laufenden Jahr.

Vonovia geben nach der Zahlenvorlage um 1,6 Prozent nach. Hier belastet nach Aussage eines Analysten, dass Finanzchef Stefan Kirsten, der seit Januar 2011 im Amt ist, auf eigenen Wunsch nach der Hauptversammlung am 9. Mai ausscheide. Kirsten habe die Erfolgsstory Vonovia lange begleitet und habe bei den Aktionären einen guten Ruf. Bei den Zahlen von Vonovia wird derweil der Ausblick als leicht enttäuschend bezeichnet.

Automobilaktien erholen sich nach dem jüngsten Abverkauf aus Furcht vor US-Importzöllen, die US-Präsident Trump als weitere Drohgebärde aufgebaut hat. VW gewinnen 3 Prozent, Daimler 0,4 Prozent und BMW 0,8 Prozent. Die Marke Volkswagen hat im Februar 2018 weltweit 407.100 Fahrzeuge an Kunden übergeben, damit stiegen die Auslieferungen um 5,7 Prozent. Getragen wurde die positive Entwicklung vor allem vom Geschäft in Europa und China, wo die Auslieferungen zweistellig zulegten.

Elliott bei Telecom Italia neu an Bord

Telecom Italia verteuern sich um 6,4 Prozent. Wie es im Handel heißt, hat sich der Hedgefonds Elliott von Paul Singer bei den Italienern eingekauft. Damit bekomme der Großaktionär Vivendi nun einen internen Gegenspieler. Elliott sei unzufrieden damit, wie Vivendi das Unternehmen führe. Vivendi hält 24 Prozent an Telecom Italia. Vivendi steigen um 0,8 Prozent.

Nachdem Smurfit Kappa ein Übernahmeangebot des US-Unternehmens International Paper abgelehnt hat, schießt die Aktie an der Londoner Börse um 21 Prozent nach oben auf 3.072 Pence, umgerechnet rund 34 Euro. Die Höhe der Offerte wurde zwar nicht genannt, doch meinen die Analysten von Jefferies, dass International Paper schon mehr als 33 Euro je Aktie für den irischen Hersteller von Verpackungen bieten müsse, um zum Zuge zu kommen.

Von einem schwachen US-Geschäft sprechen Händler bei Lindt & Sprüngli. Das organische Wachstum habe die Erwartungen nicht erfüllt. Der Schokoladen-Konzern habe in den USA Handlungsbedarf. Die Aktie verliert bei 147 Stück Umsatz 0,8 Prozent auf 67.300 Franken.

An der Börse wird zudem auf die jüngsten Umsatzdaten der britischen Einzelhändler geschaut und die belegen, dass Tesco momentan das Momentum auf ihrer Seite hat. So legten die Umsätze bei der britischen Einzelhandelskette in den zwölf Wochen bis zum 24. Februar um 3,1 Prozent zu, Sainsbury schaffte es dagegen nur auf ein Plus von 0,8 Prozent. Für die Analysten der HSBC ist Tesco die Nummer eins unter den großen der Branche. Die Aktien von Tesco legen um 3,7 Prozent zu, Sainsbury stellen dagegen mit einem Abschlag von 2,8 Prozent den Verlierer im Sektor.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD Euro-Stoxx-50 3.375,07 0,59 19,75 -3,68 Stoxx-50 2.981,65 0,29 8,72 -6,17 DAX 12.176,72 0,71 85,85 -5,74 MDAX 25.830,59 0,95 244,30 -1,41 TecDAX 2.576,65 1,55 39,29 1,88 SDAX 11.993,30 1,21 143,36 0,90 FTSE 7.181,99 0,93 66,01 -7,44 CAC 5.198,43 0,60 31,21 -2,15 Bund-Future 159,18% -0,36 -1,61 DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:25 Mo, 17:12 % YTD EUR/USD 1,2398 +0,51% 1,2337 1,2330 +3,2% EUR/JPY 131,59 +0,44% 130,98 130,56 -2,7% EUR/CHF 1,1641 +0,39% 1,1601 1,1581 -0,6% EUR/GBP 0,8923 +0,16% 0,8921 1,1254 +0,4% USD/JPY 106,14 -0,08% 106,18 105,89 -5,8% GBP/USD 1,3895 +0,35% 1,3826 1,3875 +2,8% Bitcoin BTC/USD 11.059,70 -4,8% 11.308,20 11.544,50 -19,0% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 62,68 62,57 +0,2% 0,11 +3,8% Brent/ICE 65,67 65,54 +0,2% 0,13 -0,3% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.334,55 1.320,11 +1,1% +14,44 +2,4% Silber (Spot) 16,78 16,43 +2,1% +0,35 -0,9% Platin (Spot) 966,90 961,50 +0,6% +5,40 +4,0% Kupfer-Future 3,15 3,11 +1,4% +0,04 -4,6% ===

