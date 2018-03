Oakland, Kalifornien, und Genf und Paris (ots/PRNewswire) - McKay Brothers, ein marktführendes Unternehmen im Bereich Niedrig-Latenz-Netze, gibt heute Vereinbarungen für eine Minderheitsbeteiligung der Jane Street Group, LLC bekannt. Mit dieser Investition wird den erfolgreichen Geschäftssparten von McKay für Privatbandbreiten und Marktdaten weiteres Wachstum ermöglicht.



Jane Street Group ist somit neben IMC, Tower Research Capital, Susquehanna International Group und XR Trading Minderheitsgesellschafter von McKay. Die Gründer der Unternehmen halten nach wie vor die Mehrheit der Aktien von McKay. Über die finanziellen Modalitäten wurden keine Angaben gemacht.



Stéphane Ty?, Mitgründer von McKay Brothers: "Die Investition von Jane Street bekräftigt weiterhin unser Dienstanbietermodell, das durch die Bereitstellung unserer niedrigsten Latenzdienste für alle Kunden faire Bedingungen in den Finanzmärkten schafft. Ihre Investition stärkt unsere ohnehin schon starke Finanz- und Wettbewerbsposition. Für die Firmen, die unsere Netze nutzen, aber auch für die Branche als Ganzes, ist dies sicherlich mehr als eine gute Nachricht."



Bob Meade, Mitgründer von McKay Brothers, fügte hinzu: "Wir freuen uns darüber, dass ein weiterer langjähriger Kunde und eine führende Größe in der Branche die Autonomie von McKay unterstützt. Mithilfe der Investition von Jane Street können wir unsere Anstrengungen zum Aufbau und Betrieb von Netzwerken mit den niedrigsten Latenzzeiten weltweit noch mehr intensivieren. Die Investitionen stärken unsere Position, Dienste anzubieten, die durch technische Spitzenleistung, innovatives Engineering und einheitliche Wettbewerbsbedingungen für alle unsere Abonnenten überzeugen."



INFORMATIONEN ZU McKay Brothers



McKay konzipiert, installiert und betreibt über McKay Brothers, LLC, Quincy Data, LLC und weitere kontrollierte Tochtergesellschaften Netzwerke und Marktdatenservices für latenzsensible Händler sowie Risikomanager von Banken, Fonds und Handelshäusern. Seit McKay den Markt für Konnektivität mit niedriger Latenz zwischen Chicago und NY im Jahr 2012 revolutionierte, bietet es Zugang zu seinen Niedrigstlatenzdiensten in den USA, in Europa und Asien. Seine Niederlassungen befinden sich in Oakland, CA, Genf und Paris. Siehe www.mckay-brothers.com.



INFORMATIONEN ZU Jane Street



Jane Street ist ein quantitatives Handelsunternehmen und Liquiditätsanbieter mit einem einzigartigen Fokus auf Technologie und kollaborative Problemlösung. Das Unternehmen handelt in mehr als 45 Ländern und 170 Handelsplätzen weltweit. Jane Street begann im Jahr 2000 mit dem Handel und hat seinen Hauptsitz in New York sowie weitere Niederlassungen in London und Hongkong. Weitere Informationen finden Sie unter www.janestreet.com



INFORMATIONEN ZU IMC



IMC ist ein technologiebasiertes Handelshaus, das weltweit an mehr als 100 Handelsplätzen tätig ist. IMC wurde 1989 in Amsterdam gegründet und war eines der ersten Unternehmen, das die Bedeutung von Technologie und Innovation für die Evolution des Market Making erkannte. Siehe www.imc.com



INFORMATIONEN ZU Tower Research Capital



Tower Research Capital LLC ist ein auf quantitativen Handel und Anlagestrategien spezialisiertes, proprietäres Handelsunternehmen. Tower wurde 1998 gegründet, hat seinen Firmensitz in New York und handelt gemeinsam mit seinen Tochtergesellschaften an weltweit mehr als 150 Standorten in verschiedenen Anlageklassen. Das Unternehmen ist ein Innovator und im Bereich des computergestützten Handels führend. Siehe www.tower-research.com



INFORMATIONEN ZUR Susquehanna International Group, LLP



Die Susquehanna International Group of Companies (SIG) ist eine Firma, die sich auf weltweiten quantitativen Handel spezialisiert. Seit ihrer Gründung von unternehmerischem Denken geprägt, trifft SIG Handelsentscheidungen nach einem streng analytischen Ansatz. SIG handelt mit praktisch allen maßgeblichen Finanzprodukten; der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Handel mit Derivaten und dem Market-Making bei Optionen. SIG wurde im Jahr 1987 gegründet und beschäftigt derzeit ca. 2.000 Mitarbeiter in Nordamerika, Europa, Asien und Australien. Weitere Informationen finden Sie unter www.sig.com



INFORMATIONEN ZU XR Trading



XR Trading ist eine 2002 gegründete, proprietäre Market-Making-Firma. Mit seiner hochmodernen intern entwickelten Technologie und seinem quantitativen Ansatz liefert XR den Märkten, auf denen es sich bewegt, klaren Nutzen. XRs Ziel ist es, ein vitaler Partner für Kapitalmärkte in aller Welt zu sein. Siehe www.xrtrading.com



