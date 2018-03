Stuttgart/Genf (ots) -



Mit dem Mission E Cross Turismo präsentiert Porsche auf dem Genfer

Automobil Salon die Konzeptstudie eines elektrisch angetriebenen

Cross Utility Vehicle (CUV). Das Multitalent wendet sich an aktive

Menschen, die ihre Freizeit gerne mit Reisen, Sport und anderen

Outdoor-Aktivitäten verbringen. Dank Allradantrieb ist jede Skipiste

einfach zu erreichen, der flexible Innenraum schafft Platz für

Sportgeräte aller Art und moderne Trägersysteme erleichtern die

Mitnahme von Surfbrettern oder einem Porsche E-Bike.



Zu den Stärken des viertürigen Viersitzers zählen das emotionale

Design mit prägnanten Offroad-Elementen sowie das neuartige Anzeige-

und Bedienkonzept mit Touch-Screen und Blicksteuerung. Das 4,95 Meter

lange Konzeptfahrzeug mit All-radantrieb verfügt über eine

800-Volt-Architektur und ist für das Laden am Schnellladenetz

vorbereitet. Außerdem lässt sich es sich via Induktion, am Lade-Dock

oder am Porsche-Heimenergiespeicher aufladen. Der fahrfertige Mission

E Cross Turismo knüpft an die Studie Mission E an, die Porsche auf

der Internationalen Automobilausstellung (IAA) 2015 gezeigt hat und

verwendet seriennahe Elemente.



