Mägenwil - Der Onlinehändler brack.ch liefert neu auch haltbare Lebensmittel aus. Seit heute ergänzen über Tausend Grundnahrungsmittel, Snacks und Getränke von rund 70 Marken das Sortiment. Das Angebot soll laufend ausgebaut werden.

Die Lebensmittel ergänzen bereits mehr als 5000 bestehende Artikel des täglichen Bedarfs, darunter Babynahrung, Backzutaten, Tierbedarf, Reinigungs- und Körperpflege-Artikel in der neu gestalteten Rubrik «Supermarkt». Wer werktags bis 17 Uhr bestellt, hat die Ware am folgenden Werktag im Briefkasten. Auf Wunsch lässt sich die Bestellung auch an diversen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...