Job, Beziehung, Sexualität, Familie, Rollenaufteilung oder die eigene Körperwahrnehmung: Am Weltfrauentag, 8. März 2018, treffen sich Paula Lambert, Janin Ullmann, Marlene Lufen und Sarah Mangione zu einer besonders offenen Talk-Runde: In "Auf uns!" sprechen sie ab 22:40 Uhr auf sixx über alles, was sie als Frauen in ihrem Leben bewegt, ärgert, berührt und glücklich macht:



Über Rollenverteilung und gleichberechtigte Bezahlung im Job:



Janin Ullmann: "Mein Mann und ich sind über den [Roten] Teppich gelaufen, und mein Mann wurde gefragt, wie es beruflich läuft, und ich wurde nur auf mein Kleid angesprochen ..." Paula Lambert: "Ich finde es monströs, das zu jonglieren. Job und Kinder und die bestmögliche Mutter sein, Frau sein, eine Partnerschaft führen. Ich finde diese Leistungs- oder Leidensfähigkeit von uns Frauen - ich weiß nicht genau, was es ist - echt krass." Marlene Lufen: "Bis vor kurzem war es ja so: (...) Wenn du angemerkt hast, dass du entweder falsch behandelt wurdest, zu wenig Geld bekommst oder einen blöden Spruch kassiert hast, dann galtst du bis jetzt als ein bisschen spaßbefreit." Sarah Mangione: "Ich habe mich nicht getraut, [nach mehr Geld] zu fragen. (...) Ich habe Verfahrenstechnik für Kunststoff und Kautschuk gelernt. Da waren nicht viele Mädchen."



Über Freundschaft:



Paula Lambert: "Mit meinen zwei besten Freundinnen bin ich viel inniger, als ich jemals mit meiner Familie sein könnte." Marlene Lufen: "Ich habe immer festgestellt: Freundinnen, die mir ganz nah sind, die ich wirklich als sehr enge Freundinnen bezeichne, sind mir auch alle körperlich angenehm. Die finde ich auch alle tolle Frauen, die ich gerne rieche, ansehe, angucke und anfasse."



Über die eigene Körperwahrnehmung:



Marlene Lufen: "Ich bin heutzutage viel wohlwollender mit mir als mit Mitte 20." Janin Ullmann: "Gerade Frauen sind sehr streng mit sich."



Über Liebe, Sex und Beziehung:



Paula Lambert: "Ich finde diese Männer schlimm, die im Kampf um den Orgasmus anfangen rumzustochern wie die Wilden. Also so viel Schwung nehmen wie Bobfahrer an der Startbahn. (...) Und schlimmer noch, die dann anfangen, so mit dem Finger rumzustochern als gäbe es da drin Luftballons zum Zerplatzen. Zum Glück bin ich aus dem Alter raus. Aber meine Zwanziger waren geprägt von Stocherern." Sarah Mangione: "Ich finde die Idee, dass man beieinanderbleibt, füreinander einsteht, und nicht da und da mal nascht, sehr schön." Marlene Lufen: "Ich wäre lieber die Liebhaberin als die betrogene Ehefrau."



Über die Metoo-Debatte:



Janin Ullmann: "'Was darf ich denn jetzt hier überhaupt noch?'... Wenn man sich diese Frage stellen muss, dann ist schon irgendwas nicht ganz richtig. Jeder kennt ein normales Verhalten, man weiß, wie man respektvoll miteinander umgeht, egal ob Mann oder Frau und fertig."



Bereits im Vorfeld von "Auf uns! - Wir feiern die Frauen!", um 20:15 Uhr, schlägt sich Reese Witherspoon am Weltfrauentag, 8. März 2018, im Spielfilm "Der große Trip - Wild" hunderte Kilometer alleine durch die Wildnis Amerikas, um mit ihrer Vergangenheit abzuschließen.



