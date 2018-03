Mainz (ots) - Woche 11/18



Sa., 10.3.



Bitte Korrektur und Ergänzungen beachten:



9.20 ZDF SPORTextra



Wintersport ... ca. 15.05 Uhr ZDF Paralympics extra



. . .



ca. 18.50 Uhr Eisschnelllauf: Mehrkampf-WM Zusammenfassung aus Amsterdam/Niederlande Reporter: Hermann Valkyser



Weltcup-Skispringen bei zdfsport.de: Team Herren, 1. Durchgang aus Oslo/Norwegen ab 17.00 Uhr im Livestream



So., 11.3.



Bitte Korrekturen beachten:



10.15 ZDF SPORTextra Wintersport . . .



ca. 15.20 Uhr Langlauf-Weltcup 30km Damen Zusammenfassung aus Oslo/Norwegen



. . .



ca. 16.05 Uhr Biathlon-Weltcup 12.5 km Massenstart Damen



_______________



Bitte neuen Ausdruck beachten:



18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Deutschland hat Grippe Schlange stehen im Wartezimmer Deutschland 2018



(Die "ZDF.reportage: Urlaubsgrüße aus dem Ruhestand" wird auf den 18.03.18, 18.00 Uhr verschoben.)



Woche 12/18



So., 18.03.



Bitte Änderung beachten:



18.00 ZDF.reportage (HD/UT) Urlaubsgrüße aus dem Ruhestand (Text und weitere Angaben siehe 11.03.2018)



Do., 22.03.



18.00 SOKO Stuttgart Tod eines Drecksacks



Bitte Änderung beachten: Regie: Christian Werner



Bitte streichen: Christoph Eichhorn



Fr. 23.03.



Bitte Ergänzung und Korrektur beachten:



14.15 ZDF SPORTextra Wintersport



Eiskunstlauf-WM Kür der Paare Zusammenfassung aus Mailand/Italien Reporter: Rudi Cerne



ca. 14.25 Biathlon-Weltcup, Finale 7,5km Sprint Damen



Woche 16/18



Mo., 16.04.



0.15 Das kleine Fernsehspiel Just Push Abuba



Bitte Korrektur beachten: Schnitt: Katja Dringenberg, Alfredo Castro



