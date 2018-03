Medienmitteilung CALIDA GROUP

Neuer General Manager für die Marke CALIDA

Die Position des General Managers der Marke CALIDA konnte intern mit Alexandra Helbling neu besetzt werden. Sie berichtet direkt an den Group CEO, Reiner Pichler. Alexandra Helbling folgt auf Andreas Lindemann, der das Unternehmen im Juni 2017 verlassen hat. Interimistisch führte Group CEO Reiner Pichler neben der Gesamtleitung der Gruppe auch die Marke CALIDA. Alexandra Helbling hat weitreichende Erfahrung in der Wäschebranche und ist seit 2011 in der Geschäftsleitung der Marke CALIDA für Produkt und Marketing verantwortlich. Die Nachfolge von Frau Helbling als Head of Brand & Product wird per 1. Juni 2018 durch Janine Weiz besetzt und damit die Geschäftsleitung komplettiert. Sie war zuletzt Managing Director für die Marken Skiny und Huber Bodywear.

Sursee (Schweiz), 6. März 2018

