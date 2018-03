Von Hans Bentzien

FRANKFURT (Dow Jones)--Die deutschen Großbanken haben die von den Aufsichtsbehörden vorgegebenen Eigenkapitalquoten Mitte vergangenen Jahres mehr als erfüllt. Nach Mitteilung der Deutschen Bundesbank wiesen die sieben international tätigen Institute der so genannten Gruppe 1 per 30. Juni 2017 eine harte Eigenkapitalquote von 12,8 Prozent auf und die 29 Banken der Gruppe 2 eine Quote von 17,1 Prozent. Sie entsprachen damit den Anforderungen der europäische Richtlinien CRR und CRD4.

Darüber hinaus erfüllten alle Institute beider Gruppen bereits die erst ab 2019 gültigen Anforderungen an den Kapitalerhaltungspuffer von 2,5 Prozent, der seit dem Jahr 2016 schrittweise eingeführt wird. Laut Bundesbank verringerten die Banken seit 2011 ihre risikogewichteten Aktiva (RWA) um 37 Prozent und erhöhten ihre Kernkapital um 43 Prozent.

Auf viele Banken kommen jedoch voraussichtlich weitere Kapitalanforderungen zu. Das liegt daran, dass ihre RWA künftig aufgrund neuer Berechnungsvorgaben höher sein dürften als bisher angenommen. Wie hoch genau, wird sich erst zeigen, wenn die europäischen Behörden die entsprechenden, im Dezember 2017 verabschiedeten Regeln des Baseler Ausschusses in Rechtsvorschriften umsetzen.

Die ungewichtete Eigenkapitalquote, die das Eigenkapital der absoluten Summe der Aktiva gegenüber stellt - die so genannte Leverage Ratio - steigerten die Banken der Gruppe 1 auf 3,7 Prozent und die Banken der Gruppe 2 auf 4,7 Prozent. "Während die deutschen Gruppe-2-Institute im Mittel eine ähnlich hohe Leverage Ratio wie Institute anderer europäischer Länder ausweisen, haben die großen Gruppe-1-Banken in Deutschland im Mittel eine unterdurchschnittliche Quote", merkte die Bundesbank an.

Laut Bundesbank lagen die Banken zumindest im Durchschnitt auch bei den Liquiditätsanforderungen über dem Plan. Die Net Stable Funding Ratio (NSFR), die vorhandene Finanzierungsmittel den zu finanzierenden Aktiva gegenüberstellt, betrug für Institute der Gruppe 1 im Mittel 105,3 Prozent.

Auf Einzelinstitutsebene benötigten zum 30. Juni 2017 noch vier der Gruppe-1-Institute insgesamt 19,3 Milliarden Euro an stabilen Finanzierungsmitteln, um eine Mindestquote von 100 Prozent zu erreichen. Die durchschnittliche NSFR der Institute der Gruppe 2 lag bei 118,6 Prozent. Seit der ersten Erhebungsrunde im Juni 2011 verringerte sich der Bedarf an stabilen Finanzierungsmitteln von Instituten beider Gruppen um jeweils mehr als 90 Prozent.

