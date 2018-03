Seoul - Nordkoreas Machthaber Kim Jong Un hat nach südkoreanischen Angaben im Gegenzug für Sicherheitsgarantien Gespräche mit den USA über das Atomprogramm seines Landes und ein Waffentest-Moratorium in Aussicht gestellt. Die nordkoreanische Seite habe beteuert, ihr Land habe keinen Grund, Atomwaffen zu besitzen, sollten "die Sicherheit des Systems garantiert und militärische Bedrohungen Nordkoreas" beseitigt sein.

Das sagte Südkoreas nationaler Sicherheitsberater Chung Eui Yong am Dienstag nach der Rückkehr von einem zweitägigen Besuch in Pjöngjang. Beide Koreas hätten sich auf ein baldiges Gipfeltreffen zwischen Kim und Präsident Moon Jae In geeinigt.

"Die Welt wartet und sieht zu"

US-Präsident Donald Trump reagierte positiv, aber abwartend auf die Ankündigung des Gipfeltreffens. "Erstmals in vielen Jahren ist durch alle beteiligten Parteien eine ernsthafte Anstrengung unternommen worden", schrieb er auf Twitter. "Die Welt wartet und sieht zu." Es könne sich um falsche Hoffnungen handeln. Die USA seien bereit, in jede Richtung voranzuschreiten. In einem anderen Tweet hatte sich Trump zunächst zurückhaltend geäussert: "Wir werden sehen, was passiert!", schrieb er.

Annäherung soll vorangetrieben werden

Mit der Einigung auf ein Gipfeltreffen demonstrieren die beiden Koreas, dass sie ihre seit Anfang des Jahres verfolgte Annäherung vorantreiben wollen. "Die nordkoreanische Seite betonte ihre Entschlossenheit, die koreanische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...