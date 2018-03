FRANKFURT (dpa-AFX) - Wirtschafts- und Finanztermine bis Dienstag, den 20. März:

MITTWOCH, DEN 7. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Deutsche Post Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Deutsche Pfandbriefbank Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 L: RTL Jahreszahlen 10:00 D: Wintershall Jahres-Pk, Kassel 10:00 D: Schaeffler Bilanz-Pk, München 10:00 D: Jungheinrich Bilanz-Pk, Hamburg

10:00 D: VCI Vorstellung Quartalsbericht 4/2017 zur konjunkturellen Lage der Branche und Ausblick 2018

14:00 USA: Exxon Mobil Analystentreffen 19:30 USA: American Express Investor Day 22:15 USA: Costco Wholsesale Q2-Zahlen TERMINE UNTERNEHMEN GB: Rolls-Royce Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 02:30 USA: Fed-Präsident von Dallas, Kaplan, hält Rede in Houston 06:00 J: Frühindikatoren 01/18 (vorläufig)

08:45 F: Handelsbilanz 01/18 11:00 EU: BIP Q4/17 (endgültig)

14:00 USA: Fed-Präsident von New York, Dudley, hält Rede in San Juan 14:00 USA: Fed-Präsident von Atlanta, Bostic, hält Rede in Fort Lauderdale

14:15 USA: ADP-Beschäftigung 02/18 14:30 USA: Handelsbilanz 01/18

14:30 USA: Produktivität Q4/17 (2. Veröffentlichung) 16:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche) 20:00 USA: Fed Beige Book

SOSNTIGE TERMINE CH: Zweiter Pressetag des Genfer Autosalons Die erste große Automesse des Jahres in Europa geht vom 8. bis zum 18. März (Pressetage 6. und 7. März). + 0845 Pk Internationaler Automobilverband OICA + 1000 AutoScout24 09:00 D: Bundesbank Symposium "Bankenaufsicht im Dialog u.a. mit Andreas Dombret, der für die Bankenaufsicht zuständige Vorstand der Deutschen Bundesbank, sowie Klaas Knot, Präsident der Niederländischen Notenbank, und weitere Experten mit dem Thema Nachhaltigkeit im Finanzsektor beschäftigen 09:00 D: Jahresrück- und Ausblick Bosch Power Tools 09:30 D: Bankentagung der "Börsen-Zeitung" (bis 08.03.) u.a. mit Michael Rüdiger (Dekabank), Axel Weber (UBS), Theodor Weimer (Deutsche Börse/Donnerstag) 10:00 D: Pk Bankenverband VÖB: Zinsprognose mit Volkswirten der Landesbanken 11:00 D: Bilanz-Pk des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes (DSGV) mit dem neuen Verbandspräsidenten Helmut Schleweis (Dekabank), Ffm. D: Handelsblatt-Jahrestagung "Zukunft Stahl" (bis 8.3.), Düsseldorf D: Internationale Tourismus-Börse (ITB) (bis 11.03.), Berlin D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

DONNERSTAG, DEN 8. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:00 CH: Schmolz+Bickenbach Jahreszahlen 07:00 D: LEG Immobilien Jahreszahlen 07:00 D: Merck KGaA Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 NL: Akzo Nobel Jahreszahlen 07:30 F: Air France-KLM Umsatz 02/18 07:30 D: Hugo Boss Jahreszahlen 07:30 D: Stada Jahreszahlen 07:30 D: Axel Springer Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Linde Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:45 F: Engie Jahreszahlen 08:00 GB: Spirent Jahreszahlen 08:00 GB: Aviva Jahreszahlen 08:30 D: Continental Jahreszahlen (9.30 h Pk) 10:30 D: Uniper Bilanz-Pk, Düsseldorf

11:00 D: Bundesverband Öffentlicher Banken Deutschlands

Zinsprognose-Pressekonferenz 12:30 USA: Navistar Q1-Zahlen 14:00 USA: Bank of New York Mellon Investor Day 17:00 USA: Walt Disney Hauptversammlung TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Dräger Jahreszahlen (9.00 h Pk) USA: Dell Q4-Zahlen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: BoJ Leistungsbilanz 01/18 00:50 J: BIP Q4/17 (endgültig) 02:30 CHN: Handelsbilanz 02/18 06:30 NL: Verbraucherpreise 02/18

08:00 D: Auftragseingang Industrie 01/18 13:45 EU: EZB Zinsentscheid (14.30 h Pk) 14:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

SOSNTIGE TERMINE D: Abschluss Handelsblatt-Jahrestagung "Zukunft Stahl", Düsseldorf F: OECD stellt Wirtschaftsstudie für Irland vor CH: Beginn Internationaler Automobilsalon Genf (bis 18. März) D: Internationale Tourismus-Börse (ITB) (bis 11.03.), Berlin D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

HINWEIS RU: Feiertag, Börse geschlossen

FREITAG, DEN 9. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:45 CH: UBS Jahreszahlen 13:00 D: Lufthansa Verkehrszahlen 02/18 10:00 D: MVV Energie Hauptversammlung, Mannheim

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Allianz Geschäftsbericht 2017

TERMINE KONJUNKTUR 02:30 CHN: Verbraucherpreise 02/18 08:00 D: Arbeitskostenindex Q4/17

08:00 D: Handels- und Leistungsbilanz 01/18

08:00 D: Industrieproduktion 01/18 08:45 F: Industrieproduktion 01/18 10:30 GB: Handelsbilanz 01/18 10:30 GB: Industrieproduktion 01/18 14:30 USA: Arbeitsmarktbericht 02/18 TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE J: BoJ Zinsentscheid EU: S&P Ratingergebnis Bosnien

EU: Moody's Ratingergebnis Serbien, Slowakei

EU: DBRS Ratingergebnis Luxemburg EU: Fitch Ratingergebnis Ungarn

SONSTIGE TERMINE D: Münchener Spitzengespräch der Deutschen Wirtschaft mit

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) + 1245 Pk

CH: Internationaler Automobilsalon Genf (bis 18. März) D: Internationale Tourismus-Börse (ITB) (bis 11.03.), Berlin D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

MONTAG, DEN 12. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Innogy Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Hypoport Jahreszahlen (endgültig)

17:00 D: Ende der Angebotsfrist für die Übernahme der österreichischen Buwog durch den Bochumer Immobilienkonzern Vonovia

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Software Capital Markets Day D: Gea Group Jahreszahlen (endgültig)

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/18 (vorläufig) 11:00 GR: Industrieproduktion 01/18 12:00 PL: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

SONSTIGE TERMINE B: Treffen der Eurogruppe, Brüssel D: Jahrestagung Handelsblatt zur betrieblichen Altersvorsorge (bis 14.03.), Berlin CH: Internationaler Automobilsalon Genf (bis 18. März) D: Internationale Handwerksmesse (bis 13.03.), München

DIENSTAG, DEN 13. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CH: Rieter Jahreszahlen 07:00 CH: Galenica Jahreszahlen 07:00 CH: Geberit Jahreszahlen 07:00 CH: Gurit Jahreszahlen 07:00 CH: Tamedia Jahreszahlen 07:00 D: Fraport Verkehrszahlen 02/18 07:00 D: RWE Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:00 D: Morphosys Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:00 D: Wacker Chemie Jahreszahlen (endgültig) (10.30 h Pk) 07:30 D: Hannover Rück Jahreszahlen 07:30 D: Volkswagen Jahreszahlen (endgültig)/ Geschäftsbericht 10:30 CH: Roche Hauptversammlung, Basel 11:00 D: DMG Mori Bilanz-Pk 15:00 CH: BB Biotech Hauptversammlung, Schaffhausen TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Erzeugerpreise 02/18

09:00 E: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

13:30 USA: Verbraucherpreise 02/18 13:30 USA: Realeinkommen 02/18 SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Pk "Zweirad-Industrie-Verband e.V." (ZIV) zum deutschen Fahrrad- und E-Bike-Markt 2017, Berlin 10:00 D: Jahres-Pk Verband der Wellpappen-Industrie, Neu-Isenburg

10:00 D: Jahres-Pk Bundesverband deutscher Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR) mit der seit Jahresbeginn amtierenden Präsidentin Marija Kolak 11:00 D: Bundesverband Erdgas, Erdöl und Geoenergie (BVEG) - Jahresgespräch D: 25. Münchner Management Kolloquium (bis 14.03.) Thema: Management im digitalen Zeitalter - ist der Computer der bessere Manager? F: Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) präsentiert Zwischenbericht zum Wirtschaftsausblick B: Treffen des EU-Ministerrates für Wirtschaft und Finanzen, Brüssel BR: Weltsozialforum (bis 17.03.) Das Forum ist eine Gegenveranstaltung zum Weltwirtschaftsforum in Davos (Schweiz).

MITTWOCH, DEN 14. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 06:30 CH: Tecan Jahreszahlen 07:00 CH: Lastminute.com Jahreszahlen 07:00 D: Windeln.de Jahreszahlen 07:00 E: Inditex Jahreszahlen 07:30 D: Adidas Jahreszahlen (10.00 h Pk) 07:30 D: Eon Jahreszahlen (9.00 h Call) 07:30 D: Deutz Jahreszahlen (10.00 h Pk) 08:00 GB: Prudential Jahreszahlen 10:00 D: Symrise Bilanz-Pk, Frankfurt 10:00 D: Volkswagen Pkw Jahres-Pk, Wolfsburg 10:00 D: SGL Carbon Bilanz-Pk, Frankfurt

10:00 D: Verband der Auslandsbanken in Deutschland Jahres-Pk, Frankfurt 10:30 CH: Swatch Bilanz-Pk, Biel

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Raiffeisen Bank International Jahreszahlen (endgültig) D: Brenntag Jahreszahlen I: Leonardo Jahreszahlen USA: Analog Devices Hauptversammlung TERMINE KONUNKTUR 00:50 J: Kernmaschinenaufträge 01/18 03:00 CHN: Industrieproduktion 02/18

08:00 D: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

09:00 E: Einzelhandelsumsatz 01/18 10:00 I: Einzelhandelsumsatz 01/18 11:00 EU: Industrieproduktion 01/18 11:00 EU: Beschäftigung Q4/17 13:30 USA: Erzeugerpreise 02/18 13:30 USA: Einzelhandelsumsatz 02/18 15:00 USA: Lagerbestände 01/18

15:30 USA: Energieministerium Ölbericht (Woche)

SONSTIGE TERMINE 08:30 D: Konferenz "Europäische Zentralbank (EZB) und ihre Beobachter" ("The ECB and It's Watchers") voraussichtlich mit einem Vortrag von EZB-Präsident Mario Draghi, Frankfurt 13:15 D: Bundesgerichtshof verkündet Urteil zu Bankhaus Sal. Oppenheim Mit der Revision will die Staatsanwaltschaft eine Überprüfung der Freiheitsstrafen gegen vier ehemalige persönlich haftende Gesellschafter der Bank erreichen. 18:30 D: Jahresempfang der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ), Berlin

DONNERSTAG, DEN 15. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Lanxess Jahreszahlen 07:00 D: Rational Jahreszaheln (endgültig) 07:30 D: Lufthansa Jahreszahlen 07:30 CH: Swiss Re Geschäftsbericht 07:30 FIN: Ferratum Jahreszahlen 08:00 L: Senvion Jahreszahlen 08:00 EU: Acea Kfz-Erstzulassungen 02/18 09:30 D: Munich Re Bilanz-Pk, München 10:00 D: Rheinmetall Bilanz-Pk, Düsseldorf 10:00 D: Audi Bilanz-Pk, Ingolstadt 10:00 D: Sixt Bilanz-Pk, München 10:00 D: Mercedes-Benz Vans Jahres-Pk, Stuttgart 07:00 D: K+S Geschäftsbericht (11.00 Pk)

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE

A: Raiffeisen Bank International Investor Day, London A: Semperit Jahreszahlen D: Patrizia Immobilien Geschäftsbericht mit Pk D: Adler (Modekette) Geschäftsbericht D: Krones Geschäftsbericht D: ProSiebenSat.1 Geschäftsbericht D: Gerry Weber Q1-Zahlen DK: Danske Bank Hauptversammlung GB: Old Mutual Jahreszahlen I: Generali Jahreszahlen I: Fiat Chrysler Automobiles Absatz 02/18 S: Nordea Hauptversammlung S: Hennes & Mauritz Q1 Trading Statement

TERMINE KONJUNKTUR D: Bundeswirtschaftsministerium Monatsbericht 03/18 08:45 F: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig) 09:30 CH: SNB Geldpolitische Lagebeurteilung

10:00 PL: Verbraucherpreise 02/18 12:00 IRL: Verbraucherpreise 02/18 12:00 IRL: BIP Q4/17 13:30 USA: Empire State Index 03/18 13:30 USA: Im- und Exportpreise 02/18

13:30 USA: Erstanträge Arbeitslosenhilfe (Woche)

13:30 USA: Philly Fed Index 03/18 15:00 USA: NAHB-Index 03/18

SONSTIGE TERMINE 09:00 D: Tagung "International Banker Forum" und Deutsche Bundesbank: "Instant Payments und die Digitalisierung des deutschen Finanzwesens" u.a. mit Bundesbank-Vorstand Carl-Ludwig Thiele, BVR-Vorstandsmitglied Andreas Martin und HDE-Geschäftsführer Ulrich Binnebößel, Frankfurt 09:00 D: "Handelsblatt"-Bankentagung Privatkundengeschäft (bis 16.03.) als Referenten werden erwartet u.a. Comdirect-Chef Arno Walter, ING-Diba-Vorstand Zeljko Kaurin und Postbank-Vorstand Susanne Klöß 10:00 D: Pk Bundesverband der Deutschen Süßwarenindustrie (BDSI) u.a. zu neuen Branchenzahlen, Berlin 14:00 D: Nach über zwei Jahren wird im Beluga-Prozess das Urteil erwartet

FREITAG, DEN 16. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 D: Fraport Jahreszahlen (14.00 h Call) 07:30 L: SAF Holland Jahreszaheln (endgültig) 10:00 D: Porsche AG Jahres-Pk, Stuttgart 10:00 D: DIC Asset Hauptversammlung, Frankfurt 10:30 D: Altana Bilanz-Pk, Düsseldorf TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Bank Geschäftsbericht u.a. mit Angaben zur Vorstandsvergütung D: Bechtle Bilanz-Pk, Stuttgart D: Salzgitter Bilanz-Pk

D: Deutsche Börse - Großer Verfallstag "Hexensabbat" an der Börse

TERMINE KONJUNKTUR 05:30 J: Industrieproduktion 01/18 (endgültig)

05:30 J: Kapazitätsauslastung 01/18 09:00 A: Verbraucherpreise 02/18

10:00 I: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig) 11:00 EU: Verbraucherpreise 02/18 (endgültig)

13:30 USA: Baubeginne 02/18 14:15 USA: Industrieproduktion 02/18 14:15 USA: Kapazitätsauslastung 02/18

15:00 USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen 03/18 (vorläufig)

TERMINE KONJUNKTUR OHNE ZEITANGABE EU: S&P Ratingergebnis Österreich, Zypern, Dänemark, Finnland, Luxemburg,

Portugal EU: Moody's Ratingergebnis Italien EU: Fitch Ratingergebnis Italien

SONNTAG, DEN 18. MÄRZ 2018

RU: Präsidentschaftswahl in Russland

MONTAG, DEN 19. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 10:00 D: Lufthansa Technik Jahres-Pk, Hamburg 11:00 D: Talanx Bilanz-Pk, Hannover 11:00 D: Volkswagen Financial Services Jahres-Pk, Frankfurt

TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE L: Grand City Properties Jahreszahlen

TERMINE KONJUNKTUR 00:50 J: Handelsbilanz 02/18 02:30 CHN: Erzeugerpreise 02/18 10:00 I: Industrieproduktion 01/18 11:00 EU: Handelsbilanz 01/18 11:00 EU: Bauproduktion 01/18 11:00 I: Handelsbilanz 01/18 15:00 B: Verbrauchervertrauen 03/18

SONSTIGE TERMINE 11:30 D: Pk Verband Elektrotechnik (ZVEI) und Zentralverband Elektrohandwerk (ZVEH) Presse Update zur Messe Light und Building (18.3 bis 23.3) EU: Treffen der Finanzminister und Zentralbankchefs der G20-Staaten

(bis 20.03.), Buenos Aires EU: EU-Außenministertreffen, Brüssel

DIENSTAG, DEN 20. MÄRZ 2018

TERMINE UNTERNEHMEN 07:00 S: Scania Jahreszahlen 10:00 D: Knorr Bremse Bilanz-Pk, München 10:00 D: Porsche SE Jahres-Pk, Stuttgart 10:00 D: R+V Versicherung Bilanz-Pk, Wiesbaden 11:00 D: Hansgrohe Group Bilanz-Pk, Frankfurt TERMINE UNTERNEHMEN OHNE ZEITANGABE D: Deutsche Börse Geschäftsbericht D: Leoni Bilanz-Pk D: Tom Tailor Jahreszahlen D: Deutsche Euroshop vorläufige Jahreszahlen FIN: Finnair Hauptversammlung

TERMINE KONJUNKTUR 07:00 J: Maschinenwerkzeugaufträge 02/18 (endgültig)

10:00 PL: Einzelhandelsumsatz 02/18 10:30 GB: Verbraucherpreise 02/18 10:30 GB: Erzeugerpreise 02/18 11:00 D: ZEW-Konjunkturerwartung 03/18

16:00 EU: Verbrauchervertrauen 03/18 (vorab)

SONSTIGE TERMINE 10:00 D: Veranstaltung der Initiative Deutsche Zahlungssysteme "Sicherheit versus Innovation? Zur Neuordnung des Bezahlens in Deutschland" D: MMM-Messe der Fonds-Finanz zu den aktuellsten Trends der Versicherungs- und Finanzbranche, München Mit Vorträgen u.a. von Ex-Bundesfinanzminister Theo Waigel und dem Börsenhändler Dirk Müller / Veranstalter: Mein Geld Medien GmbH

