KI-betriebene Social-Media-Marketingplattform für ihre Wachstumsrate ausgezeichnet



Socialbakers, die führende Social-Media-Plattform, wurde in der Liste 2018 von Inc. 5000 der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Europa genannt Die jährliche Liste rangiert Unternehmen basierend auf ihrem Umsatzwachstum, und Socialbakers sicherte sich seine Platzierung in dem exklusiven Club neben globalen Marken wir Intuit, Microsoft, Oracle und dutzenden anderen prominenten Vertretern.



In den letzten zehn Jahren hat Socialbakers den Standard für KI-betriebene Technologie in Social-Media-Marketingkampagnen gesetzt und es Unternehmen ermöglicht, etwas über ihre Zielgruppen aus verschiedenen Kanälen zu erfahren, mitreißende Kampagnen zu erstellen, deren Ergebnisse zu optimieren und Benchmarks für sie zu erstellen, etwas über Werbekosten zu erfahren, Gemeinschaften zu fördern und digitale Marketingteams in die Lage zu versetzen, über ihre Social-Media-Aktivitäten hinweg zusammenzuarbeiten.



"Wir sind begeistert, von Inc. als eines der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Europa genannt worden zu sein. Unser langjähriger Erfolg im Bereich Social-Media-Marketing hat sich im Wachstum unseres Geschäfts und in der Treue unserer Kunden gezeigt. Im letzten Jahr haben wir unseren Kundenstamm erheblich erweitern können und wir können das Momentum für 2018 aufrechterhalten", sagte Yuval Ben-Itzhak, CEO von Socialbakers. "Jede Innovation, die wir unserer Plattform hinzufügen, hilft Vermarktern dabei, ihre Ziele intelligenter und schneller zu erreichen. Wir freuen uns darauf, unser Wachstum 2018 weiter zu beschleunigen und unsere Plattform mit spannenden Innovationen zu erweitern, damit Vermarkter erfolgreich dabei sein können, Wirkung für ihr Geschäft zu erzielen", schloss Ben-Itzhak.



Die branchenführende Social-Marketing-Plattform von Socialbakers hat führenden Marken der Welt wie Nestlé, Desigual, Lexus und Microsoft dabei geholfen sicherzustellen, dass ihre Investitionen in soziale Medien messbare Geschäftsergebnisse liefern. Das Unternehmen demonstriert sein Engagement für kontinuierliches Wachstum auch dadurch, dass es neue Mitarbeiter für mehrere Positionen auf der ganzen Welt in den Bereichen Vertrieb, Marketing, Produktentwicklung und Engineering rekrutiert. Offene Stellen sind zu finden auf https://www.socialbakers.com/careers/



ÜBER SOCIALBAKERS



Socialbakers ist der vertraute Social-Media-Managementpartner für Tausende von Unternehmensmarken sowie kleine und mittlere Betriebe. Durch den nutzbringenden Einsatz des größten Social-Media-Datensets der Branche hilft die Social-Media-Marketingplattform von Socialbakers kleinen und großen Marken dabei sicherzustellen, dass ihrer Investitionen in soziale Medien messbare Geschäftsergebnisse liefern. Mit mehr als 2.600 Kunden in 100 Ländern ist Socialbakers die führende Social-Media-Managementplattform und sie verfolgt 10 Millionen Social-Media-Profile auf allen großen Social-Media-Plattformen wie etwa Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, LinkedIn, Pinterest, Google+ und VK.com. Socialbakers ist ein Facebook-Marketingpartner seit 2011, ein Pinterest-Marketingpartner seit 2017 und ein LinkedIn-Marketingpartner seit 2017. Weitere Informationen erhalten Sie auf http://www.socialbakers.com.



