erfreuliche Entwicklung bei der Wolfsburger Kernmarke: Wie der Dax-Konzern vor Kurzem im Rahmen des Genfer Autosalons bekannt gab, konnte die Marke VW im letzten Monat abermals ein Verkaufsplus erreichen.

Kernmarke VW: Absatzplus von 5 Prozent im Februar

So konnte man im Februar einen Absatzzugewinn in Höhe von 5 Prozent meistern, sagte der VW-Markenchef Herbert Diess auf der wichtigen Branchenmesse in der Schweiz. Zur Erinnerung: Zum Jahresstart hatte man ein ... (Marco Schnepf)

