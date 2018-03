Pittsburgh (ots/PRNewswire) - Innovatus Imaging, der bevorzugte Anbieter von erstklassigen Bildgebungsgeräten und Reparaturdienstleistungen, hat die Übernahme des europäischen Bayer Multi Vendor Service (MVS) Geschäfts abgeschlossen, das jetzt als Innovatus Imaging Europe B.V. firmiert.



"Die Übernahme des europäischen Bayer MVS-Geschäfts und des umfangreichen Fachwissens des Teams ist der nächste Schritt auf dem Weg zu unserem langfristigen strategischen Ziel von anhaltendem Wachstum", sagte Dennis Wulf, Chief Executive Officer von Innovatus Imaging.



Innovatus Imaging wurde im September 2017 durch den Zusammenschluss von drei ehemaligen Unternehmen gegründet, Bayer MVS, Wetsco, Inc. und MD MedTech, um deren gemeinsames Fachwissen zu nutzen. Der Firmensitz des Unternehmens befindet sich in Pittsburgh und es unterhält Niederlassungen in Tulsa, Denver und in den Niederlanden.



Das zertifizierte Fachwissen von Innovatus Imaging erstreckt sich über den gesamten Lebenszyklus eines medizinischen Bildgebungsprodukts, vom Design, der Entwicklung und Herstellung über den Verkauf bis hin zu Vertrieb und Reparatur. Das Unternehmen besitzt die ISO-13485-Zertifizierung für die Reparatur von Ultraschallwandlern, MRI-Coils, CR-Systemen und Trockenfilmdruckern sowie für Lösungen für die digitale Radiografie (DR). Innovatus verfügt ebenfalls über einen bei der FDA registrierten Standort für das Design und die Herstellung von speziellen Ultraschallwandlern. Zur Kultur der kontinuierlichen Verbesserung des Unternehmens gehören Investitionen in Forschung und Entwicklung, um die Fähigkeiten des Unternehmens bei der Reparatur von Geräten ständig zu verbessern.



Informationen zu Innovatus Imaging



Kontakt Jeff Jones 412-642-7700 jjones@elias-savion.com



