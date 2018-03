Drei Manager, drei Konzepte, drei Portfolios: Die Musterdepots zeigen, wie man den Markt schlagen kann.

Das Redaktionsdepot: Ulf Sommer, Handelsblatt

Der frische Dax-Aufsteiger Covestro ist aus Anlegersicht das Gegenstück zum Dax-Absteiger Pro Sieben Sat 1. Während der schillernde und inzwischen abgetretene Chef des Medienkonzerns, Thomas Ebeling, mehrfach die Jahresprognosen herabsetzen musste, hob sie der Spezialchemiekonzern immer wieder an. Auch deshalb erhöhte sich der Börsenwert kräftig, was die Bayer-Ausgliederung nun in die erste Börsenliga führte. Bleibt zu hoffen, dass es Covestro jetzt nicht genauso ergeht wie der Medienaktie. Bis zum Dax-Aufstieg hatte Pro Sieben Sat 1 nämlich auch immer Rekorde geliefert.

Das Social-Trading-Depot: Alexander Kovalenko, Bayerische Vermögen

Neben dem Value geprägten Investmentprozess haben wir beim Musterdepot zur Sicherung der Vermögenswerte ein Wertsicherungsmodell im Hintergrund installiert. Das Modell wurde bewusst sehr "träge" entwickelt. Der Begriff "träge" bedeutet in diesem Fall, dass die Gefahr gemieden werden soll, ständig in den Markt ein- und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...